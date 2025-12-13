U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube! I to u Splitu!

U Hrvatskoj je potvrđen jedan izolirani slučaj gube. Pacijent sa simptomima ove drevne bolesti pojavio se u splitskoj epidemiologiji prije desetak dana.

"O tome se nije ništa pričalo i pisalo, zato što je otkriven. Čovjek se liječi, njegovi bliski kontakti su dobili terapiju, postekspozijsku, oni čak nisu ni zaraženi. Daje se profilaksa i prate se, i stvar je pod kontrolom", potvrdio je za RTL Danas voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a Bernard Kaić.

Iz Ministarstva zdravstva navode da je riječ o stranom radniku iz Nepala. Već dvije godine živi u Hrvatskoj s obitelji.

Još se čeka regulacija, koju je potaknuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, da se stranim radnicima uvjetuje rad donošenjem dokaza da su cijepljeni.

Kaić pojašnjava da je potrebno uvesti i preglede na bolesti kojih kod nas nema, a sve kako bi se otkrile na vrijeme i zaustavilo njihovo širenje.

Što je guba?

Guba, poznata i kao lepra ili Hansenova bolest, kronična je zarazna bolest koju uzrokuje bakterija Mycobacterium leprae.

Prvenstveno zahvaća kožu, periferne živce i sluznicu nosa i grla. Guba se može manifestirati u različitim oblicima, u rasponu od blagih i lokaliziranih kožnih lezija do teških i unakaženih deformacija.

Primarno se prenosi kapljičnim putem kada zaražena osoba s neliječenom gubom kiše ili kašlje. Za prijenos je obično potreban produljeni bliski kontakt.

Zadnji slučaj gube u Hrvatskoj je bio prije više od 30 godina. Prema službenim podacima, u Hrvatskoj je tijekom 20. stoljeća bilo 20-ak slučajeva.