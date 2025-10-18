U Hercegovini maloljetnicu navodili na prostituciju. Među njima i žrtvin očuh?

Policijski službenici Policijske uprave Čapljina, pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije, 17. listopada 2025. proveli su opsežnu akciju tijekom koje su izvršeni pretresi na više lokacija na području grada Čapljine.

Kako je potvrđeno iz MUP-a HNŽ, policijske aktivnosti provodili su pripadnici Odjela kriminalističke policije, Policijske stanice za sigurnost prometa, Policijske stanice Čapljina i Policijske stanice Neum, postupajući po pismenoj naredbi Općinskog suda u Čapljini.

Tijekom akcije slobode su lišene dvije muške osobe iz Čapljine, Robert R. (1977.) i Robert R. (1966.) zbog postojanja osnova sumnje da su počinile kaznena djela navođenje na prostituciju, bludne radnje na štetu šesnaestogodišnjakinje te neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto više komada vatrenog oružja – pištolj i četiri puške – za koje osumnjičeni nisu posjedovali potrebnu dokumentaciju. Oduzeta je i količina zeljaste tvari koja svojim izgledom asocira na marihuanu te jedan mobilni telefon marke Samsung.

Nadležno tužiteljstvo vodi istragu o svim okolnostima slučaja, a nad uhićenima se provodi kriminalistička obrada u prostorijama Odjela kriminalističke policije PU Čapljina.

Prema informacijama do kojih je došao portal Hercegovina.info, uhićene osobe odranije su poznate policiji, a jedan od osumnjičenih je, prema izvorima bliskim istrazi, očuh maloljetne žrtve. Ti navodi zasad nisu službeno potvrđeni.