U Hajduku očekuju nove milijune...

Nove informacije vezane za Dominika Prpića donosi portugalska A Bola. Kao što smo već ranije najavili, danas su mu na rasporedu liječnički pregledi, a najveći tamošnji mediji donosi još neke važne informacije.

Prpić je, kažu, stigao na Dragao i upoznao se s novim trenerom Porta Francescom Fariolijem. No, ono važnije, kod igre brojki navode da će Hajduk dobiti 5 milijuna plus dodatni jedan kroz bonuse. Nadalje, Porto je u ugovor do 2030. godine ugradio odštetnu klauzulu od čak 60 milijuna eura!

Ne manje važno, Hajduku bi od buduće prodaje trebalo pripasti 15 %., pišu Sportske novosti.

Dakle, Prpić na Poljud donosi gotovo 6 milijuna eura, a u budućnosti bi mogao još i više. Ako se realizira, bit će to ukupno sjajan posao za Hajduk, jedan od najvećih u povijesti splitskog kluba.