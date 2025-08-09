U Gradskoj galeriji Sikirica predstavljena knjiga 'Rera – narodno blago'

Riječ je o zbirci deseteračkih dvostihova nepoznatih autora, a za koje je Sikirica zabilježio da su se kroz prošlost pjevali na području Cetinske krajine. Zbirka je rezultat desetljeća marljivog rada i zapisivanja, a sadrži oko 1240 dvostihova. Kako je sam autor u predgovoru naglasio – zbirka je zamišljena kao škrinja za čuvanje narodnog blaga našeg kraja koje nestaje, nestajanjem generacija koju su stihove stvarale i pjevale.

Sve prisutne uvodno je pozdravila ravnateljica Galerije, dr. sc. Dragana Modrić i gradonačelnik Miro Bulj, a zbirku su predstavili Antea Marunica, koja je radila na lekturi i uređivanju knjige te sam autor, Marijan Sikirica. Program je glazbenom izvedbom na gitari upotpuniti Branimir Svalina, a posebna poslastica bio je nastup članica Udruge za očuvanje baštine Cetinskoga kraja koje su zapjevale reru, treskavicu i ojkavicu i pokazale kako se baština čuva od izumiranja.

Marijan Sikirica mlađi je brat Stipe Sikirice, rođen 9. listopada 1940. u Jabuci gdje i dan danas živi. Osnovnu školu pohađao je u Jabuci i Sinju, srednju u Splitu, a Pedagošku akademiju u Rijeci. Radio je kao učitelj u Osnovnoj školi u Trilju, a danas je u mirovini. U reviji Vidik objavio je dvije priče, »Riđo i Liska« i »Ćipala vuk«, a u Cetinskim vrilima priče »Kestenku«, »Fra Mili« te »Tragom čačvinskog Posušja«. U Zborniku radova hrvatskih zavičajnih književnika objavljena mu je i pohvaljena kratka priča »Ćakan«. Pisao je humorističke priloge u listu Berekin. Stručne radove objavljivao je u Školskom vjesniku. Recenzent je nekoliko školskih udžbenika u nakladničkoj kući Alfa. Dosad su mu objavljene knjige »Čačvina u prošlosti« (2005.), »Izreke i poslovice« (2009.), i povijesni roman »Katarina Nelipić« (2022.). Godine 2022. dodijeljeno mu je priznanje za životno djelo Grada Trilja.