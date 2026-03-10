U Gospiću ubio mamu i baku, jedno tijelo bacio u septičku jamu. Evo detalja

U Gospiću je jutros počinjeno dvostruko ubojstvo u kojem je 47-godišnji muškarac ubio vlastitu majku i baku. Jedno od tijela pronađeno je u praznoj septičkoj jami u dvorištu obiteljske kuće, zbog čega su u izvlačenju morali pomoći vatrogasci.

Prema informacijama s mjesta događaja, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Gospić sudjelovali su u izvlačenju tijela jedne od žrtava iz jame.

Fotografije intervencije snimljene su u ranim popodnevnim satima u dvorištu obiteljske kuće u kojoj se dogodilo ubojstvo.

Policija je dojavu o događaju zaprimila jutros oko 5:50. U dvorištu obiteljske kuće pronađena su dva beživotna tijela žena, a na mjestu događaja zatečen je i uhićen muškarac kojeg se dovodi u vezu s ubojstvom.

Prema ranije objavljenim informacijama, 47-godišnji muškarac nasmrt je zatukao majku i baku.

Božinović: Riječ je o osobi s duševnim smetnjama

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je riječ o osobi s duševnim smetnjama koja je ranije bila poznata policiji.

"Radi se o dvostrukom ubojstvu. Sve se još kriminalistički istražuje, ali možemo reći da je riječ o osobi s duševnim smetnjama prema kojoj je već nekoliko puta postupano na zahtjev zdravstvenog osoblja prilikom smještaja u psihijatrijsku ustanovu", rekao je Božinović.

Dodao je da zasad nema informacija da je ranije bilo nasilja u obitelji.

"Nemamo informacija da je ranije bilo kaznenih djela unutar obitelji. Kriminalističko istraživanje je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti događaja", rekao je ministar.

Počinitelj je i ranije bio poznat policiji

Božinović je potvrdio da je počinitelj policiji bio poznat zbog ranijih postupanja povezanih s njegovim psihičkim stanjem.

"Bio je ranije poznat policiji po postupanjima nakon dojava zdravstvenog osoblja. Radi se o osobi s duševnim smetnjama", rekao je.

Na pitanje novinara je li bilo naznaka da bi mogao postati opasan, odgovorio je da takvih informacija nije bilo.

"Nije bilo nikakvih indikacija o ugrožavajućem ponašanju. Nisu zabilježena kaznena djela ni prema članovima obitelji ni prema drugim osobama", rekao je.

Milina: Nije bilo ranijih kaznenih djela u obitelji

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina također je rekao da je osumnjičeni osoba s duševnim smetnjama prema kojoj je policija ranije postupala na zahtjev zdravstvenog osoblja prilikom smještaja u psihijatrijsku ustanovu.

"Nemamo informacija da je dosad unutar obitelji bilo kažnjivih djela, niti je bilo indikacija o kažnjivom ponašanju osumnjičenika, a kriminalističko istraživanje je u tijeku", rekao je Milina.

Govoreći o ovakvim slučajevima, istaknuo je da policija stalno unaprjeđuje postupanje i međuresornu suradnju kako bi se nasilje spriječilo.

"Policija poduzima sve kako bi se prevenirali događaji kod kažnjivih i prekršajnih djela. Osobe se privode sucima i državnim odvjetnicima upravo kako ne bi došlo do ponavljanja kaznenog djela. To je ušlo u kurikulum policijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja, a upravo je policija inicirala sporazum o međuresornoj suradnji kako bi sve institucije i svi uključeni na vrijeme upozorili na indikatore rizičnog ponašanja", rekao je Milina.

Kriminalističko istraživanje o okolnostima dvostrukog ubojstva i dalje traje.