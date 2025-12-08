U Fužinama se dodjeljuju nagrade za najbolje turističke objekte i domaćine

U utorak, 9. prosinca, s početkom u 11 sati, u Villi Propuh u Fužinama (Grbajel 32) održat će se svečana dodjela nagrada najboljim turističkim objektima i domaćinima u Hrvatskoj.

Na događanju će, među ostalima, prisustvovati Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, te Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Nagrade će se dodjeljivati u kategorijama: Najbolji apartman, Najbolja kuća za odmor, Najbolja vila i Najdomaćin. Uz glavne nagrade, predviđene su i posebne nagrade za očuvanje graditeljskog naslijeđa te za uspješnu implementaciju modernog graditeljstva u prirodni okoliš.

Cilj manifestacije je istaknuti primjere izvrsnosti u obiteljskom smještaju i naglasiti važnost održivog razvoja turističke ponude u Hrvatskoj.