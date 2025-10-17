U Fotoklubu sinoć otvorena Klupska izložba; evo tko su ovogodišnji pobjednici

Sinoć je u Fotoklubu Split svečano otvorena tradicionalna Klupska izložba, godišnja revija najboljih ostvarenja članova i članica kluba. Riječ je o jednoj od najvažnijih i najdugovječnijih izložbi Fotokluba Split, s tradicijom dugom gotovo sedam desetljeća, koja svake godine donosi reprezentativan presjek suvremenog fotografskog stvaralaštva u Splitu i potvrđuje vitalnost te kontinuitet klupske fotografske scene.

Pravila su jednostavna: autori prijavljuju radove u dvije kategorije – pojedinačne fotografije i kolekcije – uz slobodnu temu, a jedini uvjet je da fotografije ne smiju biti starije od godinu dana. Selekciju radova i dodjelu nagrada ove je godine povjereno stručnom žiriju u sastavu dr. art. Svetislava Cvetkovića, akademskog slikara i fotografa, Valentina Bilića Prcića, splitskog fotografa i dugogodišnjeg člana Fotokluba Split, te Andree Kaštelan, multimedijalne umjetnice i stručne suradnice na Odsjeku za film i video Umjetničke akademije u Splitu. Na temelju njihovih ocjena formiran je ukupni poredak i odabir radova za izložbu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U kategoriji pojedinačno prvo mjesto osvojio je Dalibor Slavenski za fotografiju Plavo nebo – Blue Sky, drugo mjesto pripalo je Maji Prgomet za rad Josipa Lisac, dok je treće osvojio Antonio Stipinović s fotografijom Osobni prostori. Pohvaljene su i fotografije Svetac Damira Borčića, Ja u kupe – ti u špade mlade fotografkinje Gabrijele Bašić te Crno-bilo Miroslava Lelasa. U kategoriji kolekcija uvjerljivu pobjedu odnio je Frane Madiraca, mladi splitski autor koji je prvo mjesto osvojio za čak dvije kolekcije – Empatija i Adrenalin. Drugo mjesto pripalo je Marini Blažević za kolekciju Veličanstvena arhitektura, a treće Žani Hrkać za seriju Una, Štrbački buk. Pohvale su dodijeljene Maji Prgomet za kolekciju Zaigrani mjesec i Miru Lelasu za kolekciju Boje.

Izložbu je otvorila predsjednica Fotokluba Split, Ana Žanko, koja je čestitala svim autorima čiji su radovi uvršteni u selekciju te istaknula kako ju posebno raduje sudjelovanje novih, mladih članova i članica kluba. Klupska izložba svake godine donosi reprezentativan presjek fotografske aktivnosti u Splitu i dobar je pokazatelj novih tendencija na sceni. Ove godine primjetna je dominacija crno-bijele fotografije, povratak analognoj tehnici, ali i sve veći odmak od klasičnih ‘splitskih’ i ‘dalmatinskih’ motiva – kazala je Žanko.

Tradicionalna Klupska izložba Fotokluba Split iz godine u godinu potvrđuje vitalnost, kontinuitet i raznolikost splitske fotografske scene, okupljajući autore različitih generacija i senzibiliteta te stvarajući jedinstveni godišnji presjek lokalne fotografske produkcije. Izložba ostaje otvorena do 12. 11. i može se pogledati u radno vrijeme Galerije fotografije.