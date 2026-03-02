U Dugopolju održan korizmeni koncert „Evo, pod križ smo došli!“

Korizmeni koncert 'Evo, pod križ smo došli!' održan je u nedjelju 1. ožujka, u župnoj crkvi sv. Mihovila arkanđela u Dugopolju. Polaznici dvodnevnog seminara pučkog korizmenog pjevanja, održanog od 28.02. do 1.3.2026., pokazali su rezultate zajedničkog rada pod stručnim vodstvom hrvatskog etnomuzikologa – dr. sc. Joška Ćalete i uz asistenciju mag. mus. Ivana Buljana.

70 sudionika koji dolaze iz: Zagreba, Splita, Korčule, Zmijavaca, Kaštela, Marine, Krvavca, Ugljana, Solina, Gata, Čišle, Karakašice, Omiša, Zadra, Paga, Novalje, Bibinja, Radovina, Imotskog, Ostrvice, Prugova, Trogira, Zvečanja, Kruševa /BiH/ i domaćina Dugopolja, baštinili su tradiciju nematerijalnog kulturnog dobra kontinentalne i priobalne Hrvatske: Varaždinske, Zagrebačke, Karlovačke, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Zadarske, Šibensko-kninske, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije.

Uz polaznike seminara, na koncertu su nastupili i crkveni pučki pivači iz Srinjina te gospodin Mijo Blagaić, predstavnik pučkih pivača bratovštine sv. Martina iz Donjeg Sela na otoku Šolti. Pregršt emocija pretočenih u stihove tradicijskih napjeva, koje su baštinili naši preci stoljećima prije…izvođači su uspjeli prenijeti ovaj doživljaj na publiku.

Ovaj događaj nastao je u zajedničkoj suradnji Kulturno-umjetničkog društva 'Pleter' Dugopolje i Saveza KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije, te uz nezaobilaznu potporu Splitsko-dalmatinske županije, Općine Dugopolje i Turističke zajednice Općine Dugopolje.