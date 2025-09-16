U Dugopolju izložba fotografija o iseljenicima u Čile: "Tamo gdje su moji korijeni"

Dom kulture u Dugopolju u srijedu, 17. rujna, bit će domaćin izložbe fotografija "Tamo gdje su moji korijeni", koja donosi dojmljivu priču o Hrvatima iz Dalmacije koji su se početkom 20. stoljeća iselili u Čile.

Idejni realizator i autor izložbe je Jorge Luis Subiabre Matiacha, čiji je pradjed Tomo Matiaca upravo u to vrijeme napustio rodni kraj i otisnuo se u daleku Patagoniju, u grad Punta Arenas. Izložba okuplja vrijedne fotografske zapise prve i druge generacije Hrvata iseljenika, koji su dijelili sličnu sudbinu, a donosi i zanimljive detalje iz obiteljskog života te života hrvatskih udruga u Čileu tih godina.

– Ova izložba nije samo povijesni prikaz nego i emotivni most između Dalmacije i Čilea, svjedočanstvo o snazi zajedništva i očuvanja identiteta u tuđini – poručuju organizatori.

Izložba je realizirana zahvaljujući suradnji Hrvatske matice iseljenika i Saveza KUD-ova Splitsko-dalmatinske županije, u partnerstvu s KUD-om "Pleter Dugopolje" i Narodnom knjižnicom u Dugopolju.

Program otvorenja započinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da posjete izložbu i upoznaju se s važnim dijelom povijesti dalmatinskih iseljenika u Čileu.