U Dubrovniku varao godinama: Uzimao novac za radove i nestajao

Državljanin Bosne i Hercegovine u dobi od 45-godina osumnjičen je za pet kaznenih djela počinjenih na području Dubrovnika. Radi se o četiri kaznena djela prevare i jednom kaznenom djelu utaje.

Naime, kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik je utvrđeno kako je osumnjičeni kaznena djela prevare počinio tijekom 2023. i 2025. godine na štetu tri osobe s kojima je prethodno dogovarao renovaciju njihovih stambenih objekata za koje radove je unaprijed tražio novac.

Nakon primitka novca, dogovorene radove ne bi obavio ili bi obavio samo dio radova, nakon čega bi prestao dolaziti i javljati se na telefonske pozive.

Četvrtu osobu je prevario tako što je od njega posudio 6.000 eura uz obećanje da će novac vratiti, ali je vratio samo polovicu posuđenog novca nakon čega se također prestao javljati na telefon.

Kazneno djelo utaje je počinio na štetu 43-godišnjaka, vlasnika trgovačkog društva kod kojeg je osumnjičeni radio, tako što povjereni osobni automobil firme nije vratio nakon što je dobio otkaz 2024. godine.

Zbog niza počinjenih kaznenih djela Policijska postaja Dubrovnik osumnjičenog je kazneno prijavila nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.