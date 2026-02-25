U Dubrovniku svečano otkrivena spomen ploča Niku Nardelliju

Na pročelju nogometnog stadiona Lapad u Dubrovniku u srijedu je svečano otkrivena spomen ploča barunu Niku Nardelliju (1857.-1925.), Dubrovčaninu koji je kao austro-ugarski namjesnik Dalmacije potpisao službeni akt o osnivanju Hajduka.

Ploča su postavili HNK Hajduk i Društvo prijatelja Hajduka Dubrovnik uz pomoć Grada Dubrovnika i županije Dubrovačko - neretvanske u povodu stote godišnjice Nardellijeve smrti, a svečano su je otkrili predsjednik Hajduka Ivan Bilić i nekadašnji kapetan Bijelih Srđan Andrić.

Niko Nardelli bio je carski namjesnik Dalmacije od 1906. do 1911. godine, a upravo je u posljednjoj godini svog mandata u carskom namjesništvu u Zadru potpisao spomenuti akt te tako postao bitnim, ali pomalo i zaboravljenim dijelom rane klupske povijesti. Na ovaj način Hajduk zajedno sa svojim navijačima želi odati zasluženu počast čovjeku kojeg se može zvati "pravnim ocem" Kluba.

- Danas smo tu kako bi odali priznanje barunu Nardelliju koji je, kako smo iz povijesnih spisa saznali, u tri navrata pokušavao potpisati akt o osnivanju Hajduka. Prvi put je pokušao 1909. godine, međutim tada su mu zabranili zbog situacije u državi, odnosno zbog činjenice da u to vrijeme Austro-Ugarska nije blagonaklono gledala na isticanje hrvatstva. Sljedeće godine je još jednom pokušao, a zatim je konačno uspio 1911. godine te kako smo uspjeli doznati, to je bio jedan od zadnjih potpisanih akata u njegovom mandatu. Tek nakon tog potpisa Hajduk je legalno postao klub i zato je njegova iznimna važnost u našoj povijesti i zato smo danas tu. Barun Nardelli je bio više od namjesnika, on je tražio da se hrvatski jezik upotrebljava i uvede u upravu te je svojim djelima unaprijedio život u Dubrovniku. Ali s tim činom potpisa pravnog akta o osnivanju Hajduka postao je naš pravni otac i 1911. godine nas je učinio Klubom u Zadru. Ovim činom završavamo i ciklus koji započeo naš pokojni Jurica Gizdić i koji je u posljednjih nekoliko godina jako inzistirao da Hajduk ima svoju ploču u Zadru gdje je osnovan te spomen ploču u Dubrovniku u čast Niku Nardelliju - istaknuo je prilikom svečanog otvaranja predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Bilić.

- Taj potpis nije bio samo administrativni čin; bio je to prvi otkucaj srca koje i danas, jače nego ikad, kuca u grudima tisuća navijača. Naše misli danas idu k onome tko je ovu priču sanjao i pokrenuo. Čovjek koji je, kako je sam govorio, živio Hajduk 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, naš neprežaljeni Jurica Gizdić. Jurica nas je napustio prošlog studenog, ali ostavio nam je svoj rad kao trajni putokaz. Bio je više od kroničara Hajduka, bio je kamen temeljac obitelji koja nosi bilu boju u srcu. Njegovom upornošću Hajduk danas povezuje Dalmaciju bračkim kamenom, od Splita i Zadra, pa sve do Dubrovnika, rodnog grada baruna Nardellija. O samoj lokaciji ploče mogli bismo imati poseban događaj, bilo je opcija postavljanja ploče u Pilama, gdje je Niko Nardelli rođen, zatim u Trstenom, gdje je izgradio sebi Villu Auroru, također i u Gradu, pokraj same katedrale, gdje je preminuo, ali u konačnici odlučili smo ploču postaviti ovdje, pokraj vizualnog spomenika naše ljubavi prema Hajduku. – kazao je tajnik DPH Dubrovnik Mario Zvono.

- Dubrovnik i Hajduk su čvrsto vezani, što pokazuje i broj od 2.500 trenutno aktivnih članova. Uz velik broj navijača, velik broj igrača je ostvario svoje dječačke snove obukavši Hajdukov dres. Tu posebnu povezanost možemo zahvaliti barunu Nardelliju koji je kao carski namjesnik izravno utjecao na razvoj Dalmacije. Najveća mu je ostavština uvođenje hrvatskog jezika kao službenog u upravu, a svojim je potpisom 1911. godine na neraskidiv način vezao Dubrovnik i Split. Ta je veza i danas čvrsta, čemu svjedoče i brojni murali u Dubrovniku. Vrijednosti ispisane na tim muralima govore nam da smo na dobrom putu baštinjenja svega što je Nardelli postigao - zaključio je Maro Bulić, predsjednik DPH Dubrovnik.