U dječjoj hrani otkrivena bakterija, proizvod se hitno povlači s polica

Državni inspektorat iz predostrožnosti opoziva proizvod Hrana za dojenčad i malu djecu Alfamino 400 g, serija 51200017Y2, rok valjanosti 30. 4. 2027. godine.

Proizvod se opoziva zbog utvrđenog toksina bakterije Bacillus cereus (cerulida) u sadržaju.

Proizvođač je Nestle Fabrik Konolfingen,Švicarska, a dobavljač Oktal Pharma d.o.o., Zagreb.

“Povlačenje se provodi do razine krajnjeg korisnika, stoga vas molimo ukoliko imate navedeni proizvod da isti vratite u obližnju ljekarnu ili specijaliziranu trgovinu gdje ste ga kupili kako bi dobili povrat novca”, ističu u Oktal Pharmi.

Kako tumače infektolozi, bakterija Bacillus cereus može izazvati proljev i povraćanje. Zaraza se može zakomplicirati kod male djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika.

Trovanje hranom uzrokovano tom bakterijom obično traje samo 24 sata i većina ljudi se potpuno oporavi. U tom je slučaju riječ o crijevnoj infekciji koju može pratiti proljev i povraćanje.

No, bakterija može uzrokovati i infekciju izvan probavnog trakta, ali rjeđe. Tada se stanje može zakomplicirati.