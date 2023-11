U DEVETOM DESETLJEĆU I DALJE SE NE DA Tereza Kesovija otkrila je tajnu dobrog izgleda

Tajna izgleda je zapravo u tome što se ja ne dam. Jednostavno ne želim priznati godine, za mene godine ne postoje. Kad se malo lošije osjećam, onda se malo odmorim i onda je sve ok. Moramo tako, pa kako drugačije, rekla je pjevačica Tereza Kesovija (85) za Story.

Iako je u devetom desetljeću, glazbena diva ne staje. Snimila je pjesmu 'Kao nekada' s kolegom Borisom Štokom (45), a nedavno su objavili i videospot.

Iza Tereze su teški dani. Krajem kolovoza završila je u bolnici. Ne voli da se o tome piše, nije ni tad htjela. Rekla je tek da 'nije bilo dobro', ali da se liječnici dobro za nju brinu i da će uskoro kući. Onaj dio o kojem nije željela da se govori, jer smatra kako ima puno ljudi kojima je teže nego njoj, jest da to nije bila 'obična vrtoglavica' nego infarkt.

"Istina je, bio je to infarkt i, da sam došla samo pola sata kasnije, ne bi me više bilo. Išla sam na koronografiju, pa to strašno boli, to je neopisivo "snažnim je glasom govorila Tereza.

Sad je dobro. Pjevanje je oporavlja.

"To mi je najveća radost. Ja uvijek kažem: 'Ako hoćete da umrem što prije, zabranite mi da pjevam'", priznala je.