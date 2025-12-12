U Đardinu sutra paljenje treće adventske svijeće na blagdan svete Lucije

Na blagdan svete Lucije, u subotu s početkom u 17 sati, u splitskom Đardinu održat će se svečanost paljenja treće adventske svijeće na adventskom vijencu.

Treću adventsku svijeću, svijeću radosti, simbolično će upaliti zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić i fra Kristijan Stipanović, koji će tom prigodom uputiti blagoslov te poruku mira, nade i zajedništva. Svečanosti će prethoditi donošenje Betlehemskog svjetla, koje će u Đardin donijeti predstavnici Splitskog skautskog zbora.

U glazbenom dijelu programa nastupit će Zbor Mihovil, koji će izvesti prigodne duhovne pjesme.

Paljenju treće adventske svijeće prethodit će i niz drugih događanja u sklopu Adventa u Splitu. Blagdansko jutro započinje dječjim programom u Đardinu u 11 sati, dok će se istodobno na Pjaci održati prikaz živih jaslica u izvedbi Oratorija Don Bosco s Kmana.

Osim kulturnih i zabavnih sadržaja, ove subote na splitskoj Rivi održava se i humanitarna akcija „A di si ti?!“ u organizaciji Udruge Most. Grad Split sudjeluje u akciji vlastitim štandom, na kojem će se, uz adventsku pšenicu, nuditi i prigodni blagdanski proizvodi, a sav prikupljeni prihod namijenjen je korisnicima Udruge Most.