U dalmatinskom gradu proveden nadzor ugostiteljskog objekta: Zatečeni maloljetnici, točenje alkohola i osobe bez dokumenata

Policijski službenici Policijske postaje Ploče tijekom proteklog tjedna proveli su nadzor ugostiteljskog objekta u Pločama, u suradnji s djelatnicima Mobilne jedinice carine i Državnog inspektorata RH, pri čemu je utvrđen niz nepravilnosti i protupravnih ponašanja.

Maloljetnici bez pratnje i osobe bez osobnih dokumenata

Kako navode iz policije, u objektu su zatekli dva maloljetnika u noćnom izlasku bez pratnje odrasle osobe. Zabilježeno je i 11 osoba bez osobnih dokumenata, među kojima je bilo pet maloljetnika, dok je jedna punoljetna osoba zatečena u neovlaštenom posjedovanju droge. Osim navedenog, policija je utvrdila i dva prekršaja vezana uz točenje alkohola maloljetnim osobama.

Porezni prekršaji i rad "na crno", među njima i maloljetnik

Svoje nepravilnosti utvrdile su i druge službe uključene u nadzor. Mobilna jedinica carine zabilježila je dva prekršaja iz Općeg poreznog zakona, dok je Državni inspektorat utvrdio da su u objektu radile dvije osobe bez prijave rada, od kojih je jedna bila maloljetna.

Zbog utvrđenih prekršaja iz Obiteljskog zakona, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o osobnoj iskaznici te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, policija je protiv svih osoba zatečenih u prekršaju podnijela odgovarajuće prekršajne sankcije. Mobilna jedinica carine i Državni inspektorat poduzet će mjere iz svoje nadležnosti vezane uz uočene prekršaje.

Policija je o protupravnim ponašanjima maloljetnika izvijestila nadležnu podružnicu Hrvatskog centra za socijalni rad. Iz policije poručuju kako su ove aktivnosti poduzete s ciljem zaštite djece i maloljetnika te da će slične nadzore nastaviti provoditi i u budućem razdoblju, samostalno i u suradnji s drugim nadležnim službama.