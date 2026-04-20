U Dalmatinskoj zagori počela s radom prva mobilna ambulanta u Hrvatskoj

Mobilna zdravstvena usluga pokrivat će područje Muća, Klisa, Lećevice, Prgometa i Segeta te stanovnicima omogućiti lakši pristup medicinskoj skrbi u njihovoj blizini

Prva mobilna ambulanta u Republici Hrvatskoj počinje s radom od danas, a pokrivat će područje Dalmatinske zagore.

Riječ je o nadstandardnoj zdravstvenoj usluzi koja građanima omogućuje lakši i brži pristup medicinskoj skrbi u njihovoj neposrednoj blizini. Pacijenti pritom i dalje ostaju upisani kod svojih liječnika obiteljske medicine, dok će mobilna ambulanta služiti kao dodatna mogućnost za ostvarivanje zdravstvene zaštite.

Mobilna ambulanta danas je predstavljena u Ogorju Donjem, Općina Muć, a na predstavljanju sudjelovao je župan Blaženko Boban, ravnatelj Doma zdravlja SDŽ Marko Rađa, načelnik Muća Mate Bebić te zdravstveni tim koji će pokrivati područje Muća, Klisa, Lećevice, Prgometa i Segeta.

- Danas u Ogorju pokrećemo projekt mobilne ambulante za područje Dalmatinske zagore. Ovo je prva od tri planirane ambulante, krajem godine u rad stavljamo drugu ambulantu za područje cetinskog kraja, a početkom iduće godine treću ambulantu za područje Vrgorca i Imotskog. Drago mi je da naš Dom zdravlja vodi računa o stanovništvu u Zagori. Vrijednost jednog ovakvog automobila je 163 tisuće eura, a vjerujem kako će jako pomoći starijem stanovništvu, kazao je župan Boban.

Za početak rada mobilne ambulante utvrđen je sljedeći raspored obilaska:

Ponedjeljkom će od 7.30 do 11 sati biti u Donjem Ogorju, ispred Društvenog doma, odnosno stare škole, pokraj pošte.

Istoga dana, od 11.30 do 14.30 sati, ambulanta će biti u Vrbi, ispred osnovne škole.

Utorkom će od 7.30 do 11 sati dežurati u Zelovu, ispred stare svećenikove kuće u Jeličićima.

Srijedom će od 7.30 do 14.30 sati pokrivati Sutinu i Neorić, ispred bratske kuće na raskrižju u Sutini.

Četvrtak Divojevići i Sitno od 7:30 do 11, a petak Bristivica i Prapatnica.

- Drago nam je što je ovaj projekt krenuo na područjima gdje više nema ambulanti i doktora. Na ovaj način omogućujemo starijoj populaciji da ne mora odlazit u Muć ili Split nego obaviti raznu dijagnostiku u pokretnoj ambulanti. Ambulanta će raditi pet dana u tjednu, a u jednom danu će obići 3 mjesta. Iskreno me iznenadio odaziv ljudi koji su došli jutros. Ovo je prva od 33 mobilne ambulante koje će biti u Hrvatskoj, a projekt je pokrenulo Ministarstvo zdravstva, kazao je ravnatelj Rađa.

Općina Muć broji 1.500 stanovnika kojima će, po riječima načelnika Muća Mate Babića ovaj projekt biti od velikog značaja.

