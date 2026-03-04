U Dalmaciji uočena izrazito invazivna vrsta ribe: "Ubod joj je otrovan i vrlo bolan"

U utorak je u gradu Hvaru snimljena vatrenjača – invazivna i otrovna riba koja se posljednjih godina sve češće pojavljuje u Jadranu.

Čitatelj koji nam je poslao fotografiju kratko je naveo: „Danas sam vidio ovu ribu u gradu Hvaru blizu starog hotela. Riječ je o invazivnoj vrsti ribe imena vatrenjača. Otrovna kod uboda, a meso jestivo. Lipi pozdrav.“

Riječ je o vrsti Pterois volitans, poznatoj i pod nazivom lavlja riba ili leon fish. Iako atraktivnog izgleda, s dugim lepezastim perajama i karakterističnim prugama, ova riba predstavlja ozbiljnu prijetnju morskom ekosustavu.

Širi se bez prirodnih neprijatelja

Vatrenjača je izvorno iz Indijskog i Tihog oceana, no posljednjih desetljeća proširila se Sredozemljem, a od 2024. godine smatra se stalnim stanovnikom Jadranskog mora. Stručnjaci upozoravaju da je riječ o iznimno prilagodljivoj vrsti koja nema prirodnih neprijatelja u našem moru.

Hvarani su pojavu ove ribe komentirali na društvenim mrežama. Tako navode da da dijelovi Sredozemlja imaju ozbiljnih problema s ovom vrstom jer „uništava domaću faunu i nema prirodnih neprijatelja“. Jedan ronioc ističe da se prošle godine na nekim lokacijama na Cipru prilikom zarona gotovo i nije moglo vidjeti drugih riba osim vatrenjača.

„Hrani se mladim, bespomoćnim ribama i time narušava biološki sustav mora“, stoji u jednom od komentara, dok drugi upozoravaju da se u nekim zemljama potiče njezino uklanjanje iz mora jer je invazivna vrsta koja se nekontrolirano širi.

Otrovna, ali jestiva

Vatrenjača ima otrovne bodlje. Ubod je, prema iskustvima ronilaca, izrazito bolan, no u pravilu nije smrtonosan. Ipak, potreban je oprez, osobito kod kupača i podvodnih ribolovaca.

Zanimljivo, meso vatrenjače smatra se vrlo kvalitetnim i ukusnim. Upravo zato u nekim dijelovima svijeta potiče se njezin izlov i konzumacija kao jedan od načina suzbijanja populacije.

Klimatske promjene i novo lice Jadrana

Pojava ove ribe povezuje s porastom temperature mora i klimatskim promjenama. „Tako nam i treba kad zagrijavamo planet“, navodi jedna čitateljica, aludirajući na sve češće dolaske toploljubivih vrsta u Jadran.

Bilo kako bilo, pojava vatrenjače uz obalu Hvara još je jedan pokazatelj koliko se morski svijet mijenja pred našim očima. Stručnjaci ističu da će susreti s ovom vrstom postajati sve učestaliji.