U Dalmaciji uhićen 34-godišnjak s više od kilograma marihuane

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U subotu, 27. veljače u poslijepodnevnim satima, u Šibeniku su policijski službenici uočili mušku osobu sumnjivog ponašanja koja je prilikom postupanja dragovoljno predala dvije pvc vrećice ispunjene marihuanom ukupne bruto težine 1,315 grama.

34-godišnji muškarac je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni 34-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.