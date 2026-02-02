U Dalmaciji poginuo muškarac

U prometnoj nesreći koja se dogodila danas u Galovcu kod Zadra poginula je jedna osoba, javlja Policijska uprava zadarska. Nesreća se dogodila oko 14.25 sati, a smrtno je stradala jedna muška osoba. Kako doznajemo, riječ je o naletu vozila na pješaka.

"Policijski službenici, u suradnji s nadležnim državnim odvjetnikom, obavljaju očevid kako bi se utvrdile okolnosti nastanka nesreće. Zbog provođenja očevida na mjestu događaja, VII. Ulica u mjestu Galovac zatvorena je za promet", priopćeno je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa