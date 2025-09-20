U Dalmaciji poginuo 49-godišnji motociklist, oglasila se policija

U jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se oko 13,45 sati dogodila na državnoj cesti D-8, u neposrednoj blizini čvora Komarna u općini Slivno, smrtno je stradao 49-godišnji motociklist, državljanin Češke.
Do prometne nesreće je došlo kada je spomenuti motociklist, krećući se iz smjera Dubrovnika u pravcu Splita, preko pune uzdužne linije pretjecao kombi vozilo koje se kretalo ispred njega te je prednjim dijelom svog motocikla udario u prednji lijevi dio teretnog vozila splitskih registarskih oznaka koje se kretalo suprotnim smjerom.
Nakon udara, motocikl se nastavio nekontrolirano kretati uslijed čega mu je otpao prednji kotač koji je udario u osobno vozilo koje se kretalo neposredno iza teretnog vozila splitskih registarskih oznaka.
Motocikl je zajedno s vozačem izletio izvan ruba kolnika gdje se u konačnici zaustavio.
Uslijed zadobivenih ozljeda motociklist je preminuo na mjestu događaja.
Tijelo preminulog češkog državljanina je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se provesti obdukcija.