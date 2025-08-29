U Dalmaciji nestao muškarac. Jeste li ga vidjeli?

Policija i obitelj tragaju za Vinkom Španićem (1966.), koji je nestao na području Primorskog Dolca u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nestanak je prijavljen, a građani se mole za pomoć u potrazi.

Vinko Španić je visok 177 cm, slabije tjelesne građe, ima crnu kosu i smeđe oči. Nos i uši su mu srednje veličine, a broj obuće nosi 42.

U trenutku nestanka bio je odjeven u tamnozelenu majicu kratkih rukava, crni donji dio trenirke i sandale.

Svi koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi trebaju se javiti policiji na broj 192, kontaktirati najbližu policijsku postaju ili podatke dostaviti putem stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba (nestali.gov.hr).

Obitelj posebno apelira na sve građane koji su ga vidjeli ili znaju nešto o njegovom kretanju da informacije odmah podijele s nadležnim službama.