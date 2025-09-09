U Crnoj Gori hvale transparent upućen Dubrovniku, režimski mediji u Srbiji zgroženi skandiranjem na Maksimiru

Na maksimirskom stadionu hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Momčad Zlatka Dalića svladala je Crnu Goru uvjerljivim rezultatom 4:0 i upisala četvrtu pobjedu u isto toliko nastupa u skupini L.
Nakon ovog kola Hrvatska i Češka dijele vrh ljestvice s po 12 bodova, s tim da su Česi odigrali utakmicu više. Tribine su, očekivano, bile ispunjene hrvatskim navijačima, no pažnju su privukli i gosti s juga.
Na južnoj tribini okupilo se više od 500 crnogorskih navijača, glasnih sve do drugog pogotka Hrvatske, koji je postigao Andrej Kramarić. U nastavku susreta upravo su oni izazvali veliki interes kada su razvili transparent s natpisom: “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče.”
Riječ je o prepjevu stihova iz devedesetih godina, u vrijeme Domovinskog rata, kada je dio crnogorskog stanovništva javno prosvjedovao protiv napada na Dubrovnik. Upravo iz Crne Gore su tadašnje postrojbe JNA, u jesen 1991., sudjelovale u brutalnom napadu na grad.
Crnogorske Vijesti pišu da su to stihovi koji su se tijekom rata čuli jedino na Cetinju, kao simbol otpora i isprike zbog agresije na Dubrovnik.
