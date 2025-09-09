U Crnoj Gori hvale transparent upućen Dubrovniku, režimski mediji u Srbiji zgroženi skandiranjem na Maksimiru

Na maksimirskom stadionu hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pobjednički niz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Momčad Zlatka Dalića svladala je Crnu Goru uvjerljivim rezultatom 4:0 i upisala četvrtu pobjedu u isto toliko nastupa u skupini L.

Nakon ovog kola Hrvatska i Češka dijele vrh ljestvice s po 12 bodova, s tim da su Česi odigrali utakmicu više. Tribine su, očekivano, bile ispunjene hrvatskim navijačima, no pažnju su privukli i gosti s juga.

Na južnoj tribini okupilo se više od 500 crnogorskih navijača, glasnih sve do drugog pogotka Hrvatske, koji je postigao Andrej Kramarić. U nastavku susreta upravo su oni izazvali veliki interes kada su razvili transparent s natpisom: “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče.”

Riječ je o prepjevu stihova iz devedesetih godina, u vrijeme Domovinskog rata, kada je dio crnogorskog stanovništva javno prosvjedovao protiv napada na Dubrovnik. Upravo iz Crne Gore su tadašnje postrojbe JNA, u jesen 1991., sudjelovale u brutalnom napadu na grad.

Crnogorske Vijesti pišu da su to stihovi koji su se tijekom rata čuli jedino na Cetinju, kao simbol otpora i isprike zbog agresije na Dubrovnik. Srpski mediji s ogorčenjem su izvještavali o skandiranju “Ubij Srbina” na Maksimiru za vrijeme razvijanja transparenta crnogorskih navijača “Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče”, nazvavši sve zajedno velikim skandalom. Gotovo svi vodeći portali prenijeli. mahom režimski, su vijest s dramatičnim naslovima, ističući da su incidenti zasjenili samu utakmicu.

https://www.dalmacijadanas.hr/crnogorci-se-s-tribina-ispricali-za-rat-oprosti-nam-dubrovnice/