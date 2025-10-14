U centru grada kuhinjskim nožem izbola trojicu muškaraca: "Pili smo votku, družili se..."

U nastavku suđenja Zagrepčanki Tonki Č. (43), optuženoj da je tijekom tri mjeseca prošle godine u svome stanu u centru Zagreba nožem izbola čak trojicu muškaraca, na Županijskom sudu u Zagrebu nastavilo se s ispitivanjem svjedoka.

Geološka tehničarka M.M. (50) optuženu poznaje 10 godina, a prisjetila se detalja jednog od kaznenih djela kojem je na neki način svjedočila i potom dala svoj obol, piše Jutarnji list.

"Tonku znam iz kvarta, prijateljica mi je, a bila mi je i podstanarka. Na policiji su me ispitivali jer sam bila prisutna kad je Tonka ubola jednog čovjeka u svom stanu u Petrovoj, no sam čin ozljeđivanja nisam vidjela. Naime, s Tonkom sam pola dana pričala, pile smo kavu i votku. Navečer je došao u stan taj gospodin kojeg sam vidjela prvi i zadnji put. Sjedila sam u kuhinji dok su oni otišli u dnevnu sobu nešto raspraviti. Najednom sam čula da se nešto desilo i povik 'Nemoj, nemoj'. Uspaničarila sam se i rekla da treba odmah zvati Hitnu, na što je Tonka rekla: 'Ne, pa ti me želiš staviti u zatvor'. On je ležao na trbuhu, a kad je maknuo ruku vidjela sam ubod. Stiskao je ranu i molio da ne zovem nikoga pa se nazvao taksi jer sam rekla da se čovjeku mora pomoći i da ću ja otići s njim u bolnicu. Na to sam rekla i Tonki da nije normalna i da što to radi, ali ona je bila u šoku. Čovjeka sam otpremila u taksi koji je stigao te smo oboje otišli do Traume da mu se sredi ta rana. U Traumi me nisu pitali tko sam, a rekla sam im da sam gospodina našla na cesti. Lagala sam jer me on molio da ne zovem nikoga", ispričala je peteročlanom sudskom vijeću M.M.

Odgovarajući na upit Nike Pinter, braniteljice optužene, je li joj što Tonka Č. odgovorila kad ju je upitala zašto je ubola čovjeka, odgovorila je da joj odgovor na to "nije dala već se sva uspaničila jer ako dođe Hitna, eto odmah i policije i to je to."

"Kamo smo otišli nakon izlaska iz Traumatološke klinike?", upitala je okrivljena svjedokinju i dobila odgovor: 'Nakon sanacije ozljede, taksijem sam s čovjekom otišla u klub Boogaloo popiti piće'.

Tužiteljicu je potom zanimalo je li svjedokinju kasnije taj ozlijeđeni muškarac kontaktirao.

"Nazvao me telefonom par dana kasnije. Pitao me kako sam i ja sam to isto pitala njega. Inače ga ne poznajem", odgovorila je M.M., pa joj je tužiteljica predočila raniji iskaz dan policiji kada je, među ostalim, kazala da je tom čovjeku poslala nakon dva do tri mjeseca SMS poruku jer je vidjela novinski članak o ubodenom muškarcu u Petrovoj te ga upitala je li to možda on, a on joj je odgovorio da nije i da je on ok‘.

"Prvo je on mene kontaktirao kao što sam rekla, a onda sam kasnije ja njemu poslala tu poruku jer sam pomislila da je on taj ozlijeđeni, a osumnjičena Tonka. A kasnije sam i čula o kome se radi, da je to T.J., o kojem mi je Tonka pričala da je vlasnik kafića i da joj je nekad bio ljubavnik", pojasnila je svjedokinja na što je optužena reagirala s prigovorom: "Nisam ".

"Ostajem kod svoga iskaza! Ako nije ljubavnik onda je neka druga riječ za osobu s kojom se intimno druži", zaključila je M.M.

Taksist D.I. (58) koji je svjedokinju M.M. i jednog od izbodenih muškaraca vozio taksijem do bolnice, također se prisjetio u sudnici tog dana u veljači prošle godine te da je bilo oko 7 sati kad je dobio poziv za vožnju od Petrove do Draškovićeve, piše Jutarnji list.

"Trebalo je prevesti dečka i djevojku do Traume. On je otežano disao i nosio je zimsku jaknu, a ona je imala tamniju kosu. Tijekom vožnje su se normalno ponašali. Mjesečno prevezem 600-tinjak osoba i ne mogu se baš svih detalja i svakoga sjetiti – kazao je taksist.

Napeta atmosfera zavladala je sudnicom kada je u nju ušla 42-godišnja S.P.V., nezaposlena diplomirana inženjerka.

Sutkinja ju je odmah podsjetila da ju se ranije pokušavalo ispitati tijekom istrage u policijskoj postaji, ali da im je rekla kako "ne želi dati iskaz jer se boji da joj se ne nakače kriminalci na glavu".

"Pa da, kad je tako. Inače, u lipnju 2023. sam prekinula radni odnos, a s Tonkom sam se družila kraće vrijeme do 3. prosinca te godine kad su počeli s njom problemi. Gospođica je dobila zabranu pristupa meni. Zašto? Uzela mi je ključ od stana odnosno ukrala mi ga je te ušla u moj stan dok mene nije bilo. U njemu su, naime, bili gosti, napravila je veliki nered i štetu pa su zvali policiju koja nije mogla ući kroz vrata. Oštetila me za 1600 eura. Osim toga, jednom mi je na ulici razbila i glavu. Prekinula sam sve odnose s njom. Da bi me lani u policiji pitali što imam za reći povodom tri pokušaja ubojstva. Nisam znala ništa. O tome sam tek kasnije doznala, a Tonka mi nije ništa govorila", posvjedočila je S.P.V.

Odvjetnicu optužene je potom zanimala vrsta odnosa svjedokinje i optužene odnosno jesu li bile prijateljice ili poznanice.

"Moj odnos s Tonkom je bilo poznanstvo. Par puta smo se našle, dakle nešto između prijateljstva i poznanstva. Ona je ekscesna osoba, barem prema meni", pojasnila je svjedokinja dalje.

Tužiteljica ju je zatim upitala da li poznaje D.J. na što joj je dala negativan odgovor pa joj je predočen iskaz D.J. s rasprave od prije par mjeseci kada je rekao da je upoznao "Tonku preko prijateljice S.P.V."

"Ne, preko mene Tonku sigurno nije upoznao. Kakva prijateljica?! Pa kako to može reći ako nisam!", zavapila je svjedokinja.

"Na koji način smo se družile i koliko si puta dolazila k meni doma?", upitala je potom okrivljena svjedokinju i dobila odgovor: "Našle smo se četiri, pet puta. I družile smo se na loš način. Popile bi. A ti bi onda napravila eksces."

Obzirom da je nekoliko puta ponovila da je optužena ekscesna osoba, predsjednicu vijeća je zanimalo da joj opiše događaje na koje se taj opis odnosi kao i je li s optuženom konzumirala drogu.

"Sve ovo što sam vam već ispričala. I ne, drogu s njom konzumirala nisam", ustvrdila je još.

"Prigovaram svemu. Laže", uznemireno je naglasila Tonka Č., a svjedokinja je istaknula na taj prigovor da ostaje kod svega izrečenog. No, dok je izlazila iz sudnice, S.P.V. je gledajući u oči optuženoj uputila riječ podrške: ‘Drži se.‘

Trojici muškaraca je, podsjetimo, Tonka Č. prema optužbama nanijela ukupno pet uboda kuhinjskim nožem. Njezino uhićenje je, naime, uslijedilo nakon što je provela dva i pol mjeseca u PB Vrapče gdje je zaprimljena nakon trećeg po redu incidenta od lanjskog 25. svibnja u jutarnjim satima.

"Ničega se ne sjećam. Znam samo da sam se probudila u Hitnoj, na Vrapču", branila se Tonka Č. nakon uhićenja, a koja je i 2016. već bila osuđena za jedan pokušaj ubojstva i to na štetu jednog od trojice lani izbodenih. Radi toga je bila osuđena na dvije godine zatvora te je kaznu služila u kaznionici u Požegi.

Kako doznaje Jutarnji list, osumnjičena boluje od psihoorganskog sindroma te ima vidnih problema s alkoholom. Zanimljivo je da sva tri oštećena muškarca inicijalno nisu znala policiji reći njezino ime te su im kazali da ih je napala nepoznata osoba pa je tim više pred kriminalistima bio izazovniji zadatak za rješavanje slučaja i otkrivanje stvarnog počinitelja serije kaznenih djela.

Prva dvojica su bila ozlijeđena lakše, a jedan teško i to upravo zadnji u nizu, 54-godišnji T.J., koji je u 9 sati ujutro 25. svibnja nakon svađe s osumnjičenom, sav krvav s ozljedom prsa ispod lijevog ramena, na očigled susjeda, iskočio kroz prozor prizemnog stana te odbacio kuhinjski nož dužine oštrice 22 cm. Za njim je potom, kako su susjedi opisali policiji, odmah iz stana izašla i ženska osoba koja je taj nož uzela i vratila se u stan. Pritom su susjedi naveli i da je i ona na sebi imala tragove krvi.

Nakon te intervencije i policijskog očevida, zbog vidne rastrojenosti Tonka Č. je prevezena u bolnicu, a policija je intenzivno slagala čudnovati mozaik događaja iz tog stana u kojem je uvijek bilo više osoba. Tad su došli do zaključka da je osumnjičena nakon verbalne svađe uzela nož koji joj je bio na dohvat ruke i kojim je ubola u prsa 53-godišnjaka koji joj je, unatoč krvarenju, nož uspio oduzeti i pobjeći te je hospitaliziran u KB Merkur.

A prije toga, u tome stanu, policija je intervenirala i 13. travnja, nešto prije ponoći, kada se Tonka Č. posvađala s 44-godišnjim H.V. A kad je htio izaći iz stana. Optužena je da je krenula za njim, uzela nož i ubola ga u trbuh iznad pupka. Srećom, uspio je pobjeći na vrijeme te su mu utvrđene lakše ozljede, piše Jutarnji list.

"Došao sam u taj stan na poziv ženske osobe. Pili smo votku, družili se, bila je i jedna prijateljica s nama. Nju je najednom nešto prebacilo. Bez razloga me ubola. Sjeo sam na krevet pa mi je ta prijateljica stavljala krpu na ranu. Bio sam u stanju šoka", otkrio je bio istražiteljima 44-godišnji muškarac koji je, također, inicijalno rekao da ga je napala nepoznata osoba da bi je kasnije tijekom izvida, ipak, nazvao imenom.

U istom stanu na sličan način 'prošao' je i 39-godišnji D.J. lanjskog 6. veljače u ranojutarnjim satima. Njega je ona, tvrde tužitelji, dva puta ubola nožem u prsa nakon svađe, a potom jednom i u ruku dok se pokušavao obraniti. Puka sreća je da je i on prošao s lakšim ozljedama. A to je sve uslijedilo dok su se u spavaćoj sobi, u šali otimali za bočicu heptanona pa joj je on u šali i rekao: 'Hoćeš li i mene piknuti?' i što je bilo dovoljno da se Tonka Č. dohvati noža. Inače, prijavu protiv nje je podnio s odmakom od četiri mjeseca policiji.