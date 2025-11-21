U čemu je fora s latinoameričkim ljepoticama? Bivša hrvatska misica Ivana Delač nam je otkrila kako funkcionira Miss Universe

Veliko razočarenje za Hrvate. Iako smo ove godine imali misicu koja je imala potencijal za sjajan plasman na izboru, Laura Gnjatović nije ušla u prvih 12. Hrvati su razočarani, društvenim mrežama se dijeli nezadovoljstvo, optužuje se Meksiko za namještenu pobjedu...

Ukratko, mnogi su uvjereni da je izbor namješten.

Što se događa iza kulisa izbora za najljepšu ženu na svijetu Miss Universe i ima li mjesta ovakvim nagađanjima?

O izborima ljepote razgovarali smo sa Ivanom Delač, Miss Universe Hrvatske 2003. i našom nekadašnjom predstavnicom na Miss Universe.

U čemu je fora s Latinskom Amerikom i njihovim izborima za Miss i misicama, zašto tako često pobjeđuju?

Latinska Amerika je fenomen što se izbora ljepote tiče, koji je teško usporediti s bilo kojom drugom regijom. To nije samo tradicija, tamo je svijet izbora ljepote duboko ukorijenjen u nacionalni identitet. U mnogim zemljama poput Venezuele, Kolumbije, Meksika, Brazila i Portorika, Miss Universe nije samo zabavno natjecanje nego društveni događaj koji se prati s istom strašću kao i finale Svjetskog prvenstva u nogometu ili američki predsjednički izbori.

Tamo je Miss Universe ili Miss World institucija. U mnogim državama ovog dijela svijeta izbori ljepote imaju tradiciju duplo dužu od nas, gotovo 80 godina, a djevojke se za izbor ljepote pripremaju jednako ozbiljno kao sportaši za Olimpijske igre. U latinoameričkim zemljama postoje čak i akademije za pripremu missica, gdje se djevojke treniraju godinama: javni nastup, retorika, politička i društvena pitanja, volontiranje, edukacija, fizička priprema, koreografija, komunikacija na društvenim mrežama… sve je to dio sustava koji funkcionira kao velika industrija.

Neke djevojke godinama pokušavaju postati missice. Znaju da im je to ulaznica za ''visoko društvo''. Djevojke u tim zemljama odrastaju uz taj kulturološki obrazac. Štoviše, mnoge djevojke od malih nogu sanjaju o tome da će jednog dana postati nacionalna Miss i cijele obitelji, gradovi, pa čak i sponzori sudjeluju u tim pripremama. Ono što je nevjerojatno jest da u Latinskoj Americi publika doživljava svoju Miss kao nacionalnu junakinju. Ima status druge osobe u državi odmah iza predsjednika. Milijuni komentara, milijuni pregleda, masivna nacionalna i međunarodna podrška. Takav val energije jednostavno se onda prelije i na odlazak na svjetske izbore Miss Universe ili Miss World. Njihovi rezultati nisu slučajnost.

One ulaze u natjecanje kao profesionalci s godinama treninga, timovima od 20 ljudi i neusporedivo jačom podrškom. Taj sustav stvara nevjerojatnu emocionalnu energiju, ali i tehničku savršenost. Samopouzdanje, scenska prisutnost, retorika, držanje tijela sve je to izbrušeno do razine profesionalizma. Zato se i čini kao da Latinska Amerika “dominira”. Ne zato što su privilegirane, nego zato što su najbolje pripremljene, najmotiviranije i imaju najjači sustav podrške. Hrvatski međunarodni uspjeh je time još fascinantniji jer mi missice dolazimo iz zemlje koja nema ni škole za misice ni ogromne budžete, ni milijunsku publiku na društvenim mrežama niti prijenos izbora na nacionalnoj televiziji.

Je li stvar u novcu koji se ulaže u izbor i pobjednicu u pojedinoj zemlji?

Novac ne pobjeđuje na Miss Universe, ali može značajno utjecati na startnu poziciju. Moramo biti realni, razina financijskog ulaganja po državama je neusporediva. U nekim zemljama budžet premašuje 300.000 ili čak 500.000 dolara, i to za pripremu nacionalnog finala i za pripreme za odlazak na svjetski izbor: produkcija, scenografija, treninzi javnog nastupa, koreografija, make-up i hair timovi, specijalizirani treneri, kampanje, dizajnerske haljine, profesionalni fotografi, medijski nastupi, video produkcije, psihološka priprema, fitnes programi, nutricionisti. To imamo i mi, ali ne u tolikoj mjeri.

Novac i kod nas omogućuje profesionalnu pripremu: trenere, stiliste, komunikacijske stručnjake, scenografe, dizajnere i vidljivost na društvenim mrežama. U mnogim državama takva ulaganja dosežu stotine tisuća dolara jer je Miss Universe ili Miss World kod njih nacionalni projekt, a ne samo privatno glamurozno događanje. Prijenos je u većini država na nacionalnoj televiziji, kod nas televizije nažalost više nisu zainteresirane za direktan prijenos, no nadam se da će ipak promijeniti mišljenje. Dakle kod nas je situacija drugačija. U Hrvatskoj se ulaganja svode na male budžete koji ovise o sponzorima, ali na nevjerojatnu količinu entuzijazma. I zato su organizatori odnosno Direkcije često primorane stvarati rješenja iz ‘’ničega’’, oslanjati se na kreativnost i dobru volju partnera. Ali ono što novac ne može kupiti je karizma. Ne može kupiti toplinu, humor, spontanost i energiju koja publiku osvoji bez ijednog trika.

Naši rezultati, a bilo ih je lijepih i uspješnih na izborima Miss World (Miss Svijeta) i Miss Universe nisu rezultat nekog velikog sustava. Mi funkcioniramo zahvaljujući entuzijazmu, talentu djevojaka, velikoj posvećenosti tima i nekolicini vjernih partnera koji godinama podupiru projekt iz čiste vjere, a ne iz komercijalnog interesa.

Kako funkcionira glasanje na svjetskom izboru? Ima li tu lobiranja kao na Eurosongu?

Ne, Miss Universe ne funkcionira kao Eurosong, nema javnih bodova osim kad se bira putem aplikacije Peoples choice, nema nacionalnih delegacija, nema regionalnih blokova ‘’susjed- susjedu’’ i nema međusobnog “dogovaranja”. Sustav je puno jednostavniji, ali i stroži: u preliminarnoj večeri djevojke prolaze intervju, kupaći kostim i večernju haljinu, a taj žiri je potpuno odvojen od finalnog. Tek na temelju tih bodova određuje se Top 30. U finalu novi žiri, koji često nema nikakve veze s preliminarnim, odlučuje o prolascima od Top12 preko Top5 sve do Top 3.

Sve ovisi o pojedinačnom nastupu, komunikaciji i dojmu koji djevojka ostavi baš u tom trenutku. Nema geopolitike, ali postoji nešto što se zove medijska snaga neke države. Ako iza jedne natjecateljice stoji milijunska publika, globalna vidljivost, snažna medijska prisutnost i kontinuirani PR naravno da je to stvara očekivanja i fokus. Ali taj momentum mora biti podržan i konkretnim nastupom.

Kako će ovogodišnja Laurina popularnost utjecati na hrvatski izbor iduće godine?

Nadam se da će ovo biti prekretnica za izbore ljepote u Hrvatskoj. Povećat će se sigurno broj prijava djevojaka. Mlade djevojke će vidjeti da nije presudno za uspjeh iz koje zemlje dolaziš nego je važna osobnost, stav, obrazovanje i želja i volja za radom, disciplina. Globalni uspjeh može se postići i iz zemlje od četiri milijuna stanovnika, bez ogromnog budžeta i bez jake industrije. Nadam se da će se otvoriti vrata ka novim sponzorima i partnerima jer je promocija na izborima ljepote ogromna.

Veliki interes hrvatskih medija i činjenica da se o izborima ljepote ove godine pričalo kao nikad prije, stvorili su kredibilitet koji će idućoj predstavnici donijeti ozbiljniju infrastrukturu i bolje uvjete priprema te dobar vjetar u leđa. Izbori ljepote su doživjeli potpunu transformaciju i do sada nezabilježen doseg. Dok se prije dvadesetak godina pozornost gledatelja mjerila isključivo TV-prijenosima (najviše do milijun nacionalnih gledatelja) , danas se ona očituje u više desetaka milijuna pregleda i interakcija.