U Bračkom kanalu pronađen njemački brod. Potopljen je 1944. godine

Ronioci Damir Srzić i Bojan Runtić pronašli su u Bračkom kanalu gotovo potpuno očuvan njemački desantni brod potopljen 1944. godine u savezničkom bombardiranju. Na brodu su ostali mitraljezi, kacige i osobni predmeti vojnika...

Ronioci su oduvijek gonjeni željom da pronađu nešto što još nitko nije. Damiru Srziću i Bojanu Runtiću, koji su na lokaciju krenuli tragom priča starih ribara, to je pošlo za rukom još jednom.

"Kad smo našli prve konture, nismo znali je li to kamen ili brod. Kad sam se spustio na njega, to je bio prekrasan doživljaj", ispričao je Bojan Runtić, profesionalni ronioc, piše HRT.

Njemački brod iz Drugog svjetskog rata

"Do sada je ovo područje bilo poznato kao "zadivak", kako kažu ribari. Znalo se da nešto ima, ali nije se znalo što točno. Sad znamo, i zato smo željeli ovo podijeliti s javnošću, da se vidi kako to izgleda poslije 80 godina", rekao je Damir Srzić, profesionalni ronioc.

Znali su da je na tom području ukupno pet njemačkih brodova potopljenih u savezničkom bombardiranju. Za još dva znaju približne lokacije, no teško je točno utvrditi položaj – baš kao i u ovom slučaju.

"Iz trećeg pokušaja brod smo u bračkom kanalu locirali na dubini od 30 do 60 metara. Fizički smo ga potvrdili, a prema vojnim podacima, riječ je o brodu koji je stradao u savezničkom bombardiranju, uništenom prilikom povlačenja Nijemaca u rujnu 1944.", pojasnio je Srzić.

Potpuno očuvan brod na dnu mora

Najviše ih se dojmilo to što je njemački desantni brod, dug oko 20, a širok 5 do 6 metara, gotovo potpuno očuvan.

"Na njemu su mitraljezi, sanduci, kacige, njemački prsluci za spašavanje, sidra, kompas – sve je na mjestu. Bio je to prelijep doživljaj", rekao je Runtić.

"Brod je impresivan jer je kompletan. Na zaronu nas je bilo troje, vidljivost je bila vrlo dobra s obzirom na dubinu. Na trupu se vide rupe, vjerojatno od savezničkih bombi, a oko njega ima dosta razbacane opreme. Bilo je posebno uzeti u ruke nešto što osam desetljeća nitko nije dotaknuo", dodao je Srzić.

Trenutak koji je zaustavio vrijeme

Dok su ronili oko broda i snimali ga, činilo se kao da je na trenutak ponovno zaplovio površinom.

"Vi se tu susrećete s tim trenutkom kad se napad dogodio. Dolje se nalazi porcija iz koje je njemački vojnik vjerojatno upravo jeo doručak ili ručak. Kako je pojeo, tako ju je bacio – i ona je ostala dolje. To se vidi i na videu, to je jedan živi trenutak ponovno", opisao je Runtić, javlja HRT.

Ronioci planiraju nastaviti potragu za preostalim potopljenim brodovima, a kada ih pronađu, ponovno će svoja otkrića podijeliti s javnošću.