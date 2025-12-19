U bolničkom parku dogodila se prava božićna čarolija: Između onkologije i ginekologije zasjala je nada, imamo fotografije

U četvrtak, 18. prosinca, u prostoru Parka života, između odjela onkologije i ginekologije KBC-a Split, održan je „Advent u Parku života“, prigodni božićni susret u organizaciji Županijske lige protiv raka – Split.

Uoči Božića, Park života ispunili su glazba, osmijesi i osjećaj zajedništva, stvarajući poseban trenutak nade i topline za pacijente, njihove obitelji, zdravstveno osoblje i sve okupljene.

U programu su sudjelovali Udruga Sindrom Down 21, Udruga Anđeli, Klapa udruge Caspera te Pjevačko društvo Marjan, popularno zvane Marjanke, koji su svojim nastupima dirnuli publiku i darovali iskrene trenutke radosti, ljubavi i emocije – baš onakve kakve Božić nosi u sebi.

Događanje je proteklo u iznimno emotivnoj i toploj atmosferi, uz poruku zajedništva, podrške i nade.

Posebnu zahvalu organizatori upućuju KBC-u Split, koji je za sve sudionike i posjetitelje pripremio fritule i topli čaj, dodatno upotpunivši blagdanski ugođaj.

„U vremenu u kojem smo svi često užurbani i opterećeni obvezama, važno je zastati, pogledati jedni druge i podsjetiti se koliko su empatija, dobrota i međusobna podrška dragocjeni.“ rekla je Vinka Abramović Muštra, ispred organizatora.

Advent u Parku života još jednom je pokazao koliko male, simbolične geste mogu imati veliku snagu – osobito u prostoru gdje se svakodnevno vode važne životne bitke.

- U ovo blagdansko vrijeme, Županijska liga protiv raka – Split svim pacijentima, njihovim obiteljima, zdravstvenim djelatnicima, volonterima, partnerima i prijateljima želi sretan i blagoslovljen Božić.

Neka vam nadolazeći blagdani donesu obilje zdravlja, mira, nade i radosti, a nova godina snagu, vjeru i svjetlo na svakom koraku. Od srca vam želimo da blagdane provedete okruženi toplinom, razumijevanjem i ljubavlju - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Županijska liga protiv raka – Split