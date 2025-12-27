U bolnici zamijenili tijela i kremirali krivu osobu

Bolnica u škotskom Glasgowu pokrenula je istragu nakon incidenta u kojem je kremirano tijelo pogrešne osobe. Zbog ove teške pogreške jedna obitelj nije mogla imati posmrtne ostatke voljene osobe na sprovodu, dok je druga suočena s činjenicom da je tijelo njihovog člana obitelji greškom predano pogrebnicima i kremirano, prenosi Index.

Uprava Sveučilišne bolnice Queen Elizabeth u Glasgowu, najveće škotske bolnice, uputila je ispriku dvjema obiteljima pogođenima ovim propustom. Iz NHS-a Greater Glasgow and Clyde, koji upravlja bolnicom, potvrdili su da je pokrenuta potpuna istraga o incidentu koji se dogodio prošlog mjeseca kao i da je odgovorno osoblje suspendirano.

Kao uzrok navodi se 'ljudska pogreška', pri čemu je bolnica priznala da nisu ispoštovane procedure za identifikaciju i označavanje tijela prije predaje iz mrtvačnice. Dr. Scott Davidson, medicinski direktor NHS-a Greater Glasgow and Clyde, uputio je isprike objema obiteljima.

'Imamo vrlo rigorozne procese za identifikaciju i označavanje tijela od dolaska u naše mrtvačnice do njihovog predavanja na skrb pogrebniku. Duboko žalimo što se ti procesi nisu poštovali u ovom slučaju te što je kao rezultat toga dvjema obiteljima prouzročena značajna dodatna tjeskoba u već ionako vrlo teškom trenutku. Pokrenuli smo hitnu istragu o ovom incidentu i osigurat ćemo da se naučene lekcije primijene', rekao je.

Ovaj incident dodatno stavlja Sveučilišnu bolnicu Queen Elizabeth pod svjetla reflektora s obzirom na to da je već predmet javne istrage. Naime, istraga je pokrenuta zbog niza infekcija i zabrinutosti oko sustava za vodu i ventilaciju, koje su se pojavile nedugo nakon što je bolnica izgrađena 2015. Još u rujnu bivša čelnica odbora Jane Grant suočila se s pitanjima o nekvalitetnoj komunikaciji bolnice s obiteljima i pacijentima.