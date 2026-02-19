U 80. godini preminuo Josip Fak, dugogodišnji delegat HNS-a i ZNS-a

U 80. godini preminuo je Josip Fak, dugogodišnji delegat Hrvatskog nogometnog saveza i Zagrebačkog nogometnog saveza i istaknuti nogometni djelatnik, a vijest o njegovoj smrti objavio je HNS.

Djetinjstvo proveo u Omišu, potom otišao na studij u Zagreb

Josip Fak rođen je 20. ožujka 1946. godine u Omišu. Djetinjstvo je proveo u Omišu gdje je igrao za NK Omiš. Dolaskom u Zagreb na studij igrao je za više zagrebačkih klubova: Zagrebačke plave, Jedinstvo (Podsused), Metalac (današnja Kustošija), Ponikve. Bio je dugogodišnji dopredsjednik Jaruna, gdje je aktivno igrao za veterane i tu završio nogometnu karijeru.

Bio delegat ZNS-a i HNS-a

Bio je dugogodišnji delegat ZNS-a i HNS-a te je obnašao više funkcije u ZNS-u (u više mandata predsjednik Nadzornog odbora) i HNS-u (predsjednik drugostupanjske žalbene komisije HNS-a).

Bio je predsjednik udruge NK Stari-Mladi Savske 1958. koja njeguje tradicionalni novogodišnji susret Stari - Mladi Savske uz druženje već 69. godina.

"Izražavamo sućut njegovoj obitelji uslijed ovog nenadoknadivog gubitka", poručili su iz HNS-a.