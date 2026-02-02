U 4 ujutro imao 2 promila alkohola u krvi. Bio je za volanom

U subotu, 31. siječnja 2026. godine, u 03,58 sati, u Sinju, zaustavljen je 27-godišnji vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 2,09 g/kg. Isključen je iz prometa, zadržan do otrježnjenja i s obzirom na to da se radi o osobi koja je u studenom 2025.godine također prijavljena zbog vožnje pod utjecajem alkohol, odveden je na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ga je pustio na slobodu.

