U-21 reprezentacija remizirala protiv Turske

Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija remizirala je rezultatom 1:1 kod Turske na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine. Oba gola postignuta su u drugom dijelu. Hamza Gureler je u 62. minuti zabio za 1:0, dok je tri minute kasnije Marin Šotiček postavio konačni rezultat. Utakmicu je komentirao Ivica Olić, izbornik hrvatske reprezentacije.

"Znali smo da nas ovdje čeka vrući teren i dobra Turska koja ima svoje kvalitete. Mogu samo reći da sam ponosan na to kako su dečki odigrali. Imali smo neke šanse koje smo mogli bolje iskoristiti, ali imali smo i taj prvi gol koji smo im doslovno poklonili. Nakon toga smo se vrlo brzo vratili i nastavili dalje igrati", rekao je Olić pa dodao:

"Ovo je početak kvalifikacija, bilo je važno ne izgubiti na ovako vrućem gostovanju. Za tri tjedna se opet okupljamo i imamo kod kuće Ukrajinu. Jako sam zadovoljan kako je ekipa radila, mi ćemo još rasti. Svjesni smo da nam neki igrači nisu igrali ili su igrali jako malo u klubovima, ali odlično su reagirali i idemo dalje."