Tvrtke traže tisuće berača, evo koliko ih plaćaju

Sezona je berbe voća i povrća, pa poslodavci diljem Hrvatske traže tisuće radnika. Najviše ih se putem natječaja na zavodima za zapošljavanje traži u kontinentalnoj Hrvatskoj, i to uglavnom za berbu grožđa i jabuka, nešto manje povrća, piše Danica.

Podravka grupa u potrazi je za 85 sezonaca za berbu voća i povrća u Podravini i Slavoniji. Njihova tvrtka PIK Vinkovci tako traži 50 berača paprika, a nude im dnevnicu od 40 eura. Vukovarski Vupik u potrazi je za 30 berača luka i krumpira.

Matična tvrtka Podravka, s druge strane, traži pet radnika za berbu povrća u koprivničkome kraju: “Poljoprivredne površine nalaze se na sljedećim lokacijama: polje Farkašić u blizini podravske magistrale iza trgovačkog centra Supernova, polja Sigetec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Jeduševac i Đelekovec”.

Osatina grupa

Sudeći po natječajima, najveća je potraga za beračima jabuka. Tako tvrtka Vrt traži 60 radnika za berbu jabuka u Ždralovima kod Bjelovara. Mogu se javiti oni s četiri razreda osnovne, ali i doktori znanosti.

Tvrtka Rabo iz Kneževih Vinograda, koja je u vlasništvu mađarskog tajkuna Lorinca Meszarosa, najveći je proizvođač jabuka u Hrvatskoj i na plantažama traži 30 berača. Vinkovačka Vinka u vlasništvu Fortenove pak za svoje plantaže Borinci traži 46 berača jabuka.

Traže se i berači grožđa. Krauthaker u Kutjevu želi angažirati 30 berača, a u opisu posla stoji “ručno branje grožđa u gajbice”. Dovoljna je i osnovna škola, iskustvo nije važno. Poduzeće Vallis Aurea Delikatese pak traži 10 berača grožđa za rad u Katpolu kod Požege.

Tvrtka Budimci u Dardi nudi posao za 10 voćarsko-vinogradarskih radnika kojima nudi plaću od 970 eura bruto. Moćna slavonska Osatina grupa u potrazi je za 30 poljoprivrednih radnika u Tomašancima i Trnavi. Plaća je također 970 eura bruto.