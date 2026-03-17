Tužne vijesti: Preminuo Zlatko Šimenc, legenda hrvatskog vaterpola i sporta

U Zagrebu je u 88. godini, nakon duge i teške bolesti, preminuo Zlatko Šimenc, istaknuti član stare garde hrvatskog sporta i jedno od najvažnijih imena domaćeg vaterpola.

Rođen 29. studenog 1938. u Zagrebu, Šimenc je tijekom svoje bogate karijere ostavio neizbrisiv trag u čak dva sporta – rukometu i vaterpolu. Kao rijetko koji sportaš, bio je reprezentativac u oba sporta, rukomet je igrao zimi, a vaterpolo ljeti.

Od Splita do vrha Europe

Njegova vaterpolska priča započela je 1955. godine u Splitu, gdje je na jednom plivačkom mitingu prvi put zaigrao vaterpolo.

– “Nabili su mi kapicu na glavu, pokazali kojeg igrača treba čuvati i to je to. Igrao sam takav presing da gola nije zabio. Shvatio sam to kao priliku za dokazivanje”, prisjećao se Šimenc.

Od tog trenutka započinje njegova neraskidiva veza s vaterpolom, sportom u kojem će ostvariti najveće uspjehe.

Simbol zlatne Mladosti

Cijelu klupsku karijeru proveo je u zagrebačkoj Mladosti, čiji je bio neizostavni dio u najtrofejnijem razdoblju kluba. Kao član legendarne generacije “Žabaca”, krajem 60-ih i početkom 70-ih godina osvojio je čak četiri naslova prvaka Europe (1967., 1968., 1969. i 1971.).

Uz to, s Mladosti je osvojio i niz domaćih trofeja, uključujući više naslova državnog prvaka.

Za reprezentaciju je odigrao 101 utakmicu u razdoblju od 1957. do 1967., a vrhunac mu je bila srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine.

Osvojio je i tri srebra na europskim prvenstvima te zlato i srebro na Mediteranskim igrama, kao i zlato na Univerzijadi.

Uspješan i kao trener i profesor

Nakon završetka igračke karijere 1975. godine, Šimenc je započeo trenersku karijeru – također u Mladosti – gdje je odmah nastavio nizati uspjehe. Iste godine osvojio je Kup pobjednika kupova i Europski Superkup.

Kasnije se posvetio akademskoj karijeri te je postao redovni profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, gdje je godinama predavao vaterpolo i rukomet te vodio katedru sportskih igara.

Odlazak velikana

Zlatko Šimenc ostaje zapamćen kao vrhunski sportaš, trener i profesor koji je obilježio jednu eru hrvatskog sporta.

Hrvatski vaterpolski savez uputio je iskrenu sućut obitelji, ističući njegov nemjerljiv doprinos razvoju vaterpola.

Odlaskom Zlatka Šimenca hrvatski sport izgubio je velikana, ali njegovo ime i nasljeđe ostat će trajno upisani u povijest.