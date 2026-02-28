Tužne vijesti iz splitske bolnice: Maloljetnik preminuo nakon naleta vlaka u Splitu

Grozne vijesti stigle su nam jutros iz splitske bolnice. Mladić na kojega je u petak uvečer naletio vlak - preminuo je. Bio je rođen 2009. godine, još nije bio punoljetan, doznaje Slobodna Dalmacija.

Teška željeznička nesreća dogodila se u petak uvečer u neposrednoj blizini glavnog splitskog željezničkog kolodvora.

Prema službenim informacijama, nešto prije 20 sati došlo je do naleta vlaka na mušku osobu, što je izazvalo hitnu mobilizaciju svih interventnih službi grada Splita.