TUŽNA VIJEST Umro je poznati hrvatski moreplovac i jedriličar

Sve prijatelje mora rastužila je vijest da je u Zagrebu iznenada preminuo Mladen Šutej, čuveni moreplovac i jedriličar, autor brojnih knjiga, dokumentarnih serijala i iznad svega čovjek koji je Hrvatima i stanovnicima bivše nam države otkrivao ljepotu, tajanstvenost i dramu plovidbe dalekim morima i oceanima.

Napustio nas je u 78. godini života ostavivši za sobom sina Gorana i kći Anu, piše portal more.

Zaljubljen u plovidbu i jedrenje u doba kad su se tek rijetki otiskivali u malim jedrilicama na debelo more uspijeva na sve muke doći u posjed deset metarske jedrilice HIR 3 s kojom namjerava preploviti Atlantik. Isprva je to kanio učiniti zajedno s prijateljem Ozrenom Bakračem, a kad je ovaj bio poslovno spriječen otisnuo se 1982. godine sam do Karipskih otoka i Floride. Ostao je na tom putu punu godinu dana pobudivši maštu brojnih jedriličara ne bi li mu slijedili put. Nekoliko godina kasnije zajedno s Ozrenom oplovio je čitav svijet – najprije Atlantik, potom Tihi i Indijski ocean te se kroz Crveno more vratio kući.

Usput su osvojili Rt Horn postavši prvi hrvatski jedriličari kojima je to uspjelo. Znatnim dijelom te plovidbe s njima je bio ukrcan i televizijski snimatelj Mario Saletto koji je producirao jedan od najprodavanijih dokumentarnih serijala TZV Zagreb Beskrajem svijeta kojeg bez Šuteja ne bi bilo moguće snimiti.

Ranih devedesetih godina Mladen utemeljuje Hrvatski oceanski jedriličarski klub i u vrlo teškim, ratnim okolnostima uspijeva sagraditi Hrvatsku Čigru, s kojom se 1994. godine s posadom sljedbenika uputio u ekspedicijske plovidbe rubovima svijeta od Arktika do Atlantika koje su trajale punih trideset sedam mjeseci.

Osam godina potom ponovo se s Čigrom zaputio na plovidbu oko svijeta, ovaj put promotivniju i manje napornu, podijeljenu na 25 etapa na kojoj mu se u različitim fazama pridružilo gotovo dvije stotine jedriličara. O svojim plovidbama objavio je šest knjiga. Mnoge od njih bile su bestseleri među nautičarima.