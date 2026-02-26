Tužna vijest iz Splita: "U nebeske visine te ispraćamo barba Ivo"

S velikom tugom sportska zajednica Splita oprostila se od Ive Borozana, dugogodišnjeg trenera Gimnastičkog kluba Marjan.

Kako su objavili iz Gimnastičkog kluba Marjan, preminuo je Ivo Borozan (7. lipnja 1955. – 26. veljače 2026.), ostavivši iza sebe dubok trag u klubu i među generacijama sportaša.

„U dubokoj tuzi i neizmjernom poštovanju, vezani jednom velikom ljubavlju u nebeske visine te ispraćamo barba Ivo. Tvoj Marjan“, stoji u emotivnoj poruci oproštaja.

Barba Ivo bio je dio marjanovske obitelji, a njegov doprinos i ljudska toplina ostat će trajno upisani u povijest kluba i u srcima svih koji su ga poznavali.