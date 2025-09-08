Tužna vijest iz rukometnog svijeta: Preminuo je Davorin Štrlek

Rukometni klub Zagreb objavio je da je preminuo Davorin Štrlek, otac nekadašnjeg reprezentativca Manuela Štrleka. Štrlek je bio trener i radio je u mlađim kategorijama hrvatskog prvaka. Vodio je juniore i kadete Sesveta te odgojio niz mladih rukometaša.

"S tugom javljamo da je preminuo naš bivši trener Davorin Štrlek, otac Manuela Štrleka. Iskreno saučešće izražavamo obitelji i najbližima. Počivao u miru", objavio je RK Zagreb.

Tko je Manuel Štrlek?

Manuel Štrlek godinama je bio jedan od ključnih igrača hrvatske rukometne reprezentacije. S Hrvatskom je osvojio brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj 2009. i u Španjolskoj 2013., a bio je i dio momčadi koja je 2010. na Europskom prvenstvu u Austriji stigla do srebra. Igrao je na poziciji lijevog krila i slovio za jednog od najboljih na svijetu na toj poziciji.

Klupsku karijeru započeo je u Zagrebu, odakle je 2012. prešao u poljski Kielce. Tamo je proveo šest godina i osvojio Ligu prvaka 2016., a zatim je od 2018. nosio dres mađarskog Veszprema. Nakon četiri godine u Mađarskoj igrao je i u Poljskoj za Wislu Plock, potvrđujući status jednog od najuspješnijih hrvatskih rukometaša u inozemstvu, piše Index.