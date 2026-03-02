Tužna vijest iz HGSS-a. Preminuo je njihov član Dino Trojak: "Vrijedan i predan. Čovjek velikog srca"

S velikom tugom iz Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) stigla je vijest o smrti Dine Trojaka, člana HGSS Stanice Varaždin.

U objavi Stanice navodi se kako je Trojak bio "vrijedan i predan član", čovjek "velikog srca" te uvijek spreman pomoći drugima. Kolegama je, ističu, ostavio dubok trag svojim radom, znanjem i ljudskošću, a njegov doprinos radu stanice i odnos prema kolegama, prijateljima i zajednici ostat će trajno upamćeni.

Iz HGSS-a su uputili i izraze sućuti obitelji, prijateljima te svima koji su ga voljeli i poštovali.

Posljednji ispraćaj Dine Trojaka bit će u utorak, 3. ožujka 2026. godine, u 12:30 sati na varaždinskom groblju.