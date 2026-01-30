TUŽNA VIJEST Djevojčica prelazila zebru na crveno. Auto ju udario, umrla je dva dana nakon nesreće u KBC-u Zagreb

U teškoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj Peščenici život je izgubila maloljetna pješakinja, izvijestila je policija.

Maloljetnica na koju je u Zagrebu naletio automobil preminula je u srijedu od posljedica zadobivenih ozljeda u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, priopćila je u petak zagrebačka policija.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 17.20 sati na raskrižju Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec, dok se djevojčica kretala obilježenim pješačkim prijelazom s južne strane raskrižja.

Na kolnik Radničke ceste stupila je u trenutku kada je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. U tom trenutku na nju je naletio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih registracijskih oznaka kojim je upravljala 50-godišnja vozačica, a za njezin smjer kretanja na semaforu je bilo upaljeno zeleno svjetlo.

Pješakinja je pritom zadobila teške ozljede od kojih je, nažalost, kasnije preminula, piše Nacional.