Tužiteljstvo traži smrtnu kaznu za ubojicu Charlieja Kirka. Objavljena prepiska ubojice i cimera: "Bilo mi je dosta njegove mržnje"

Tyler Robinson (22) iz Washingtona u Utahu službeno je optužen za ubojstvo poznatog desničarskog američkog influencera Charlieja Kirka.

Tužitelji su najavili da će za njega tražiti smrtnu kaznu, a kao ključne dokaze navode njegov DNK pronađen na okidaču oružja, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Objavljena prepiska ubojice i njegovog cimera

Prema optužnici, ispod Robinsonove tipkovnice pronađena je poruka: "Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je". Tereti ga se i da je svom cimeru naredio brisanje "inkriminirajućih poruka" o ubojstvu te da šuti tijekom policijskog ispitivanja.

U porukama koje su tužitelji izdvojili, Robinson je cimeru, nakon pitanja je li on "taj koji je to učinio", odgovorio: "Ja sam, žao mi je". U drugoj poruci je navodno napisao: "Dosta mi je njegove mržnje. Neka se mržnja ne može pregovarati", dodajući kako je pucnjavu planirao nešto više od tjedan dana.

Tijekom čitanja optužnice objavljena je i cijela prepiska Kirkovog ubojice i njegovog cimera, koji je transrodna osoba i u romantičnoj je vezi s njim. U nastavku prenosimo prepisku

Robinson: "Pusti što god radiš, pogledaj ispod moje tipkovnice."

(Kada je cimer pogledao ispod tipkovnice, pronašao je poruku na kojoj je pisalo: "Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je.")

Cimer: "Što? Šališ se, zar ne?"

Robinson: "Još sam dobro, ljubavi, ali sam zaglavio u Oremu još malo. Ne bi trebalo dugo doći kući, ali moram još pokupiti pušku. Iskreno, nadao sam se da ću ovu tajnu zadržati do smrti. Žao mi je što te uvlačim u to."

Cimer: "Nisi ti to napravio, zar ne?"

Robinson: "Jesam, žao mi je."

Cimer: "Mislio sam da su uhvatili osobu?"

Robinson: "Ne, uhvatili su nekog ludog starca, a onda ispitivali nekoga u sličnoj odjeći. Planirao sam ubrzo nakon toga pokupiti pušku, ali veći dio tog dijela grada je blokiran. Tiho je, skoro dovoljno da mogu izaći, ali tamo stoji jedno vozilo."

Cimer: "Zašto?"

Robinson: "Zašto sam to napravio?"

Cimer: "Da."

Robinson: "Bilo mi je dosta njegove mržnje. O nekim se stvarima ne može pregovarati. Ako uspijem neprimijećeno uzeti pušku, neću ostaviti nikakav trag. Pokušat ću opet doći do nje, nadam se da su se maknuli. Nisam vidio da su išta našli."

Cimer: "Koliko dugo si ovo planirao?"

Robinson: "Nešto više od tjedan dana, mislim. Mogu joj se približiti (puški, op.a.), ali kraj nje je parkiran policijski auto. Mislim da su već pretražili to mjesto, ali ne želim riskirati."

Robinson: "Trebao sam se vratiti i uzeti je čim sam došao do svog auta.... Brinem se što će moj stari učiniti ako ne vratim djedovu pušku... Ne znam ni ima li serijski broj, ali ne bi vodio do mene. Brinem se zbog otisaka — morao sam je ostaviti u grmu gdje sam se presvukao. Nisam imao mogućnost ni vremena ponijeti je sa sobom.... Možda ću je morati ostaviti i nadati se da neće naći otiske. Kako ću [psovka] objasniti ocu da sam je izgubio... Jedino što sam ostavio bila je puška umotana u ručnik....

Sjećaš se kako sam gravirao metke? Te [psovka] poruke su uglavnom memeovi, ako na Fox Newsu vidim tu poruku, mogao bih doživjeti moždani udar. Okej, morat ću je ostaviti, to je stvarno [psovka] sranje... Sudeći po današnjem danu rekao bih da djedova puška ipak dobro funkcionira, ne znam. Mislim da je onaj teleskopski ciljnik bio oko 2.000 dolara."

Robinson: "Izbriši ovu prepisku."

Robinson: "Tata želi fotografije puške... Kaže da djed želi znati tko što ima, agenti su objavili fotografiju puške i vrlo je specifična. Zove me sad, ne javlja se."

Robinson: "Otkad se Trump vratio, [moj tata] je postao dosta tvrdokoran MAGA."

Robinson: "Predat ću se dobrovoljno, jedan od mojih susjeda ovdje je zamjenik šerifa."

Robinson: "Brinem se samo za tebe, ljubavi."

Cimer: "Ja se puno više brinem za tebe."

Robinson: "Molim te, ne razgovaraj s medijima, ne daj intervjue niti izjave... Ako te policija išta pita, traži odvjetnika i šuti."

Politički motiv i otegotne okolnosti

Charlie Kirk (31), politički aktivist i bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, ubijen je prošle srijede hicem u vrat tijekom skupa na Sveučilištu Utah Valley.

Okružni tužitelj Jeff Gray istaknuo je otegotne okolnosti, navodeći kako se "vjeruje da je optuženik ciljao Charlieja Kirka na temelju njegovog političkog izražavanja i to je učinio znajući da su djeca prisutna i da će svjedočiti ubojstvu".

Optužbe za ometanje pravde odnose se na sumnju da se Robinson riješio oružja i odjeće koju je nosio u vrijeme zločina. Od uhićenja se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Priznanje roditeljima i promjena stavova

Istražitelji su ispitali Robinsonove rođake i pretražili njegovu obiteljsku kuću. Tužitelj Gray otkrio je da je Robinson u razgovoru s ocem optužio Kirka za "širenje mržnje", a sveučilište je opisao kao "glupo mjesto" za održavanje takvog događaja.

Nakon što su ga roditelji suočili s događajem, priznao im je zločin, rekavši da je upucao Kirka jer "previše je zla u tom čovjeku". Njegova majka je policiji izjavila kako je u posljednjih godinu dana postao politički aktivniji i "počeo se više naginjati lijevo". Prema riječima roditelja, postao je više "orijentiran na prava homoseksualaca i transrodnih osoba".

Majka je dodala da je Robinson započeo vezu sa svojim cimerom, koji je "mijenjao spol", što je dovodilo do "rasprava" s ocem, koji je imao znatno drugačije političke stavove. U jednoj od poruka cimeru, Robinson je navodno napisao: "otkako je Trump preuzeo dužnost [moj otac] je prilično zagriženi MAGA".