Tužitelji će tražiti da ubojicu Charlieja Kirka smaknu streljanjem. Evo najnovijih detalja

Slučaj koji je potresao američku javnost dobio je dramatičan preokret: tužiteljstvo savezne države Utah službeno će tražiti smrtnu kaznu strijeljanjem za Tylera Robinsona (22), optuženog za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Utah je jedna od samo pet američkih saveznih država u kojima je streljački vod zakonski dopušten kao način izvršenja smrtne presude, a guverner Spencer Cox potvrdio je da je „to najstroža kazna i naša namjera“.

Povijesno brzo uhićenje

Robinson je uhićen u rekordnom roku – samo 33 sata nakon zločina. Kronologija pokazuje nevjerojatnu koordinaciju policije i FBI-a: od pucnjave 10. rujna u 12:23, do uhićenja 11. rujna u 22:00, uz hitno objavljene fotografije osumnjičenika i nagradu od 100 tisuća dolara.

Priznanje i dramatična predaja

Nakon što su mediji objavili fotografije, Robinsonov otac prepoznao je sina. U emotivnom razgovoru 22-godišnjak je priznao ubojstvo, ali je zaprijetio da će si oduzeti život umjesto da se preda. Otac je tada pozvao obiteljskog svećenika, koji je kontaktirao američke maršale. Robinson je zadržan do dolaska FBI-a, čime je spriječena nova tragedija.

Što slijedi

Robinson se suočava s optužnicom za teško ubojstvo i više povezanih kaznenih djela. Ako sud prihvati zahtjev tužiteljstva, streljački vod mogao bi postati realnost, što bi bio jedan od rijetkih slučajeva takvog izvršenja kazne u modernoj američkoj povijesti.

Ovaj proces već sada izaziva snažne reakcije diljem SAD-a – od rasprava o smrtnoj kazni do poziva na smirivanje političkog nasilja.