Turudić u Splitu: "Optužnica protiv Danke Derifaj je utemeljena!"

Izvanredni nadzor rada Općinskog državnog odvjetništva u Splitu završen je i jedna opisna ocjena bi glasila - srednja žalost.

"Izvanredni nadzor su obavile moje zamjenice u DORH-u i kako to obično biva, nakon toga smo imali sastanak sa svim zamjenicima i Općinskim državnim odvjetnikom kako bi rekli što smo našli, koja su naša zapažanja i primjedbe", kazao je u srijedu u Splitu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Bilo je govora i o konkretnom predmetu, tzv. 'slučaju Derifaj'... Ponovimo, riječ je o slučaju iz 2021. godine kada je novinarka istraživala kako je Marko Perković Thompson došao do velike terase u svom splitskom domu, na Žnjanu. Nju o snimatelja je na 'spornu' terasu odveo susjed, a zbog toga je protiv sve troje nedavno podignuta optužnica. Još nije potvrđena, još nije pravomoćna, a terete se zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

I danas je pred splitskom 'Palačom pravde' prvi čovjek hrvatskog tužiteljstva pred medijima izjavio dvije stvari, jednu odličnu za zamjenicu Općinskog državnog odvjetništva koja radi na tom predmetu, i drugu puno lošiju za troje optuženih...

"Prvo moram naglasiti da zamjenik nikada ne može odgovarati za svoje mišljenje u pojedinom predmetu. Zamjenica dakle neće odgovarati zato što je odlučila kako je odlučila. - naglasio je Turudić, dodajući kako protiv zamjenice neće biti pokrenut nikakav stegovni postupka niti zbog činjenice (a što je prije dva mjeseca, kad se doznalo za optužnicu, posebno zamjerio) da nije obaviješten (kao ni županijska državna odvjetnica i općinski državni odvjetnik) o podizanju optužnice niti o tijeku tog predmeta, niti zbog toga što je trebalo proći četiri godine do samog podizanja optužnice. Makar je 'sve to skupa trebalo brže ići", naglasio je Turudić ipak uz opasku kako je bilo i nekoliko razloga za duljinu postupka koji pravdaju zamjenicu.

Nema manjkavosti u optužnici

Također je glavni državni odvjetnik napomenuo da nisu pronašli nikakve manjkavosti u samoj optužnici, smatra da je 'utemeljena, da proizlazi osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo koje im se stavlja na teret'. Skraćeno, vrh DORH-a stoji iza kaznenog progona novinarke...

Što se tiče samog nadzora, bilo je nedostataka u radu Općinskog državnog odvjetništva.

-Naložili smo kako da se ti nedostatci isprave, svako državno odvjetništvo ima nedostatka u svom radu...

-Radi li se samo o brzini, odnosno sporosti? - pitala je novinarka Turudića, a odgovor nije baš bio optimističan.

-I jedni i drugi, i kvantiteta i kvaliteta bi mogla biti bolja. - rezolutan je glavni državni odvjetnik, koji je na pitanja novinara komentirao i kako je eventualna nagodba tužiteljstva u postupku protiv bivšeg ministra Vilija Beroša uvijek moguća.

