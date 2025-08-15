Turudić o optužnici protiv Danke Derifaj: "Nema političke pozadine, to je pravno pitanje"

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u razgovoru za RTL Danas istaknuo je da se u slučaju optužnice protiv Danke Derifaj radi o pravnom, a ne političkom pitanju. "Optužnica nema nikakvu političku pozadinu i ja o tome ništa nisam znao", rekao je.

Turudić je odlučno odbacio nagađanja da bi optužnica mogla imati politički motiv.

„Vrlo sa indignacijom odbijam insinuacije da je to povezano s nekim političkom kontekstom. Naime, optužnica je podignuta 12. lipnja ove godine, puno prije famoznih koncerata na koje se mediji referiraju. To je obična zla izmišljotina“, kazao je.

Na pitanje je li bio konzultiran oko podizanja optužnice, Turudić je odgovorio: "Mene se trebalo obavijestiti o tome. I mene i višu županijsku državnu odvjetnicu u Splitu. Koliko znam, nisu nas obavijestili."

Jedan od ključnih problema koji je Turudić istaknuo je dugotrajnost postupka.

"Problem je u tome što je to trajalo četiri godine. Ne smiju takve stvari trajati četiri godine, ali ja sam glavni državni odvjetnik tek godinu i nešto sitno", rekao je.