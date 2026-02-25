Turudić: "DORH je pokrenuo izvide zbog Dabre"

Iako je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava danas izjavio kako je sad već dobro poznato pjevanje njegova stranačkog kolege Dabre – nestašluk, čini se da bi kvalifikacija ipak mogla biti ozbiljnija. Taj nestašluk DORH je ozbiljnije shvatio.

"Počeli su izvidi", potvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić za Dnevnik Nove TV.

Iako predsjednik Domovinskog pokreta taj nastup glavnog tajnika stranke Josipa Dabre umanjuje, DORH će odlučiti je li to ipak – ustašluk.

"Nestašluka, koji se sad tumači ustašlukom. Definitivno smo na tragu toga da je to nestašluk", rekao je ranije Penava.

"Pribavili smo snimke, radi se intenzivno na tome, nikakvu drugu odluku još nismo donijeli, a bit će vrlo brzo donesena, kroz idućih tjedan dana ćemo javnost izvijestiti o tome", potvrdio je Turudić.

Da takvo pjevanje treba istražiti – slažu se i Dabrini politički protivnici i njegov koalicijski partner.

"Prvog dana kad je to bilo ovdje sam dao ocjenu da se radi o kvalificiranom obliku remećenja javnog reda i mira, a neka DORH ocijeni ima li tu nečega vise", rekao je Arsen Bauk, saborski zastupnik (SDP).

"Ako netko postupa suprotno Zakonima i Ustavima ove zemlje, važno je da se protiv njega pokrenu izvidi i postupak, a što će oni zaključiti, to ćemo vidjeti", dodala je Ivana Kekin, saborska zastupnica (Možemo).

"Njegovo ponašanje je problem njegov, od ovoga neće profitirat nikako. DP od ovog neće isto profitirat, to je svakome jasno", poručio je premijer Andrej Plenković i dodao: "Moj je dojam bio da je to napravljeno svjesno i namjerno."

Kako doznaje Dnevnik Nove TV – ime Josipa Dabre spominje se u još jednom slučaju koji je pod povećalom DORH-a.

U kaznenoj prijavi protiv njegova stranačkog kolege Stipe Mlinarića Ćipe stoji da je zapisnik o održavanju nepostojeće skupštine Centra Ivan Šreter krivotvorio upravo Dabro. Inače, Mlinarić je prijavljen da je iz te udruge nezakonito izvukao oko 8 tisuća eura.