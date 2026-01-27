Turistička zajednica poziva Splićane na tematske ture kroz gradske kvartove

Turistička zajednica grada Splita pozvala je građanke i građane Splita na sudjelovanje u posebno osmišljenim tematskim turama koje su razvile i vode licencirane turističke vodičice, u sklopu programa Split za Splićane, inspiriranog konceptom Dalmacija Storytelling Destination.
Cilj programa je približiti Splićanima vlastite kvartove i gradske cjeline kroz lokalne priče, povijesne slojeve i identitet prostora koji često ostaju izvan standardnih turističkih itinerara, iako čine temelj urbanog identiteta grada.
Sudjelovanje je moguće isključivo na jednoj turi, a broj sudionika ograničen je na 15 osoba po terminu kako bi se osigurala kvaliteta interpretacije, interakcija i nesmetano kretanje javnim prostorom. Prednost pri prijavi imaju građani koji su u prosincu 2025. godine iskazali interes, ali zbog popunjenih kapaciteta nisu uspjeli sudjelovati te su evidentirani na listama čekanja.
Prijave se zaprimaju putem e-maila do popunjenja raspoloživih mjesta, a u prijavi je potrebno navesti naziv ture i željeni termin.
Raspored tematskih tura
Veli Varoš 21. stoljeća – živi teatar među kamenim zidovima
Subota, 7. veljače u 10 sati
Vodičica: Ives Cikatić
Stari Stobreč na nov način
Subota, 31. siječnja u 10:30
Subota, 7. veljače u 10:30
Vodičica: Gordana Plosnić
Gripe – obrambena, sportska i shopping utvrda
Subota, 31. siječnja u 10:30
Nedjelja, 8. veljače u 14:30
Vodičica: Maja Benzon
Urbane vile na prijelazu stoljeća
Subota, 31. siječnja u 10:30
Nedjelja, 8. veljače u 10:30
Vodičica: Maja Bilić
Čitanje grada – Trstenik
Subota, 31. siječnja u 14 sati
Nedjelja, 1. veljače u 14 sati
Vodičica: Mirjana Svaguša
Iz Turističke zajednice pozivaju sve zainteresirane građane da iskoriste priliku i upoznaju Split iz nove, lokalno utemeljene perspektive, kroz stručno vođene ture koje valoriziraju identitet, slojevitost i priče gradskih kvartova.