Turistička zajednica poziva Splićane na tematske ture kroz gradske kvartove

Turistička zajednica grada Splita pozvala je građanke i građane Splita na sudjelovanje u posebno osmišljenim tematskim turama koje su razvile i vode licencirane turističke vodičice, u sklopu programa Split za Splićane, inspiriranog konceptom Dalmacija Storytelling Destination.

Cilj programa je približiti Splićanima vlastite kvartove i gradske cjeline kroz lokalne priče, povijesne slojeve i identitet prostora koji često ostaju izvan standardnih turističkih itinerara, iako čine temelj urbanog identiteta grada.

Sudjelovanje je moguće isključivo na jednoj turi, a broj sudionika ograničen je na 15 osoba po terminu kako bi se osigurala kvaliteta interpretacije, interakcija i nesmetano kretanje javnim prostorom. Prednost pri prijavi imaju građani koji su u prosincu 2025. godine iskazali interes, ali zbog popunjenih kapaciteta nisu uspjeli sudjelovati te su evidentirani na listama čekanja.

Prijave se zaprimaju putem e-maila do popunjenja raspoloživih mjesta, a u prijavi je potrebno navesti naziv ture i željeni termin.

Raspored tematskih tura

Veli Varoš 21. stoljeća – živi teatar među kamenim zidovima

Subota, 7. veljače u 10 sati

Vodičica: Ives Cikatić

Stari Stobreč na nov način

Subota, 31. siječnja u 10:30

Subota, 7. veljače u 10:30

Vodičica: Gordana Plosnić

Gripe – obrambena, sportska i shopping utvrda

Subota, 31. siječnja u 10:30

Nedjelja, 8. veljače u 14:30

Vodičica: Maja Benzon

Urbane vile na prijelazu stoljeća

Subota, 31. siječnja u 10:30

Nedjelja, 8. veljače u 10:30

Vodičica: Maja Bilić

Čitanje grada – Trstenik

Subota, 31. siječnja u 14 sati

Nedjelja, 1. veljače u 14 sati

Vodičica: Mirjana Svaguša

Iz Turističke zajednice pozivaju sve zainteresirane građane da iskoriste priliku i upoznaju Split iz nove, lokalno utemeljene perspektive, kroz stručno vođene ture koje valoriziraju identitet, slojevitost i priče gradskih kvartova.