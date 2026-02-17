„Turist u svom gradu“: Sinj po 14. put otvara vrata kulturne baštine građanima i posjetiteljima

Turistička zajednica grada Sinja po četrnaesti put organizira edukativnu akciju „Turist u svom gradu“, povodom Međunarodnog dana turističkih vodiča, koji se od 1990. godine obilježava 21. veljače na inicijativu Svjetskog udruženja Društva turističkih vodiča sa sjedištem u Beču.

Svi zainteresirani građani i posjetitelji pozvani su u subotu, 21. veljače u 10:00 sati, kod bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske (Šetalište bl. Alojzija Stepinca). Od tamo će, pod stručnim vodstvom članova Udruge turističkih vodiča grada Sinja Osinium, krenuti razgledavanje Zbirke franjevačkog samostana, bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, brojnih kulturno-povijesnih spomenika te tvrđave Grad. Planirano trajanje obilaska je oko tri sata.

Cilj ove besplatne edukativne akcije je popularizacija povijesne i kulturne baštine, isticanje njezinog značaja za razvoj turizma u Sinju te podizanje svijesti o njenoj važnosti za cjelokupno društvo.

Sudionici će imati priliku uz stručno vodstvo razgledati tvrđavu Kamičak, impresivne postave Zbirki franjevačkog samostana te baziliku Čudotvorne Gospe Sinjske. Za sve sudionike pripremljeno je i malo gastronomsko iznenađenje, kao i kviz znanja s prigodnim nagradama.

Kako bi vođenje bilo primjereno organizirano, sudionici su zamoljeni da svoj dolazak potvrde telefonom na 099 4500305 ili putem e-maila info@visitsinj.hr

. U slučaju loših vremenskih uvjeta, obilazak će se prilagoditi i održati unutar prostora muzeja.