Turist iz BiH skočio s balkona hotela, u sobi pronašli mrtvu suprugu

Američki turist porijeklom iz Bosne i Hercegovine poginuo je na Arubi nakon što je skočio s balkona luksuznog hotela, a nedugo zatim policija je u njegovoj hotelskoj sobi pronašla tijelo njegove supruge. Vlasti sumnjaju na ubojstvo i samoubojstvo te su pokrenule istragu.

Policija Arube potvrdila je da je 4. siječnja zaprimila dojavu o muškarcu koji je pao s balkona hotela St. Regis u mjestu Noord. Po dolasku na mjesto događaja, policijski službenici utvrdili su da muškarac ne pokazuje znakove života te je proglašen mrtvim.

Prema dosadašnjim nalazima, muškarac je skočio s najvišeg kata hotela. Tijekom daljnje istrage i pretrage njegove hotelske sobe pronađeno je i tijelo žene.

Identitet žrtava i tijek istrage

Vlasti su kasnije identificirale preminule kao B. Jozica (45), podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, i C. Jozic (52), podrijetlom s Filipina. Oboje su bili američki državljani, a njihova puna imena zasad nisu službeno objavljena.

Lokalni mediji navode kako policija slučaj tretira kao ubojstvo i samoubojstvo, no istraga je i dalje u tijeku, a službeni uzrok smrti još nije objavljen.

Navodno vlasnici teretane u SAD-u

Prema dostupnim informacijama, riječ je o bračnom paru koji je navodno bio vlasnik teretane u saveznoj državi Illinois. Na društvenim mrežama pojavio se profil s njihovim imenima, na kojem su objavljene fotografije snimljene 1. siječnja na Palm Beachu na Arubi, u blizini hotela u kojem su kasnije pronađena tijela.

U međuvremenu su pokrenute dvije humanitarne kampanje za pomoć obiteljima preminulih. Kampanja za pomoć obitelji Cristine Jozic prikupila je više od 30.000 američkih dolara, dok je kampanja pokrenuta u ime Borisa Jozica do sada prikupila 12.450 dolara.

U opisu kampanje za Cristinu navedeno je da je bila majka petero djece i baka, te osoba snažno posvećena obitelji, zdravlju i fitnesu, koju su mnogi opisali kao brižnu, suosjećajnu i uvijek spremnu pomoći drugima.