Tunel kroz Biokovo do 2028.? Projekt Ravča - Drvenik ponovno u fokusu

Izgradnja ceste Ravča – Drvenik, koja uključuje i veliki tunel kroz Biokovo, ponovno je u središtu pozornosti kao jedan od ključnih infrastrukturnih projekata za južni dio Makarske rivijere, prenosi Radio NU.

O projektu su ovoga tjedna razgovarali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Riječ je o prometnici koja bi južni dio Makarske obale izravno povezala s autocestom te značajno skratila putovanje vozačima iz Bosne i Hercegovine prema moru.

Projekt se godinama nalazi u planovima, no sada se, kako ističu sudionici sastanka, ponovno intenzivira priprema dokumentacije. Prema riječima ministra, projekt bi trebao biti spreman za realizaciju do 2028. godine.

Načelnik Općine Gradac Matko Burić nedavno je sudjelovao na sastanku s direktorom Hrvatskih cesta Ivicom Budimirom, gdje je informiran o napretku u pripremi projektne dokumentacije.

"Očito je da se na tome radi i jako sam zadovoljan. Taj tunel je doslovno biti ili ne biti. Na taj način više ne bismo bili prometno izolirani jer je južni dio Makarske obale ostao bez izravne veze s autocestom", rekao je Burić.

Naglasio je kako projekt nadilazi samu prometnu povezanost.

"Tu vidim prostor za hotele više kategorije, ali i za razvoj nove poduzetničke zone iza Zabiokovlja. Bili bismo bliže urbanim središtima poput Vrgorca i Ljubuškog, što znači mogućnost većeg broja radnih mjesta u blizini", istaknuo je.

Osim turističkog i gospodarskog potencijala, nova prometnica trebala bi poboljšati vezu s otocima te dugoročno olakšati rješavanje infrastrukturnih pitanja, uključujući i opskrbu vodom južnog dijela Hvara.

Projekt ima važnu dimenziju i za Makarsku. Kroz trajektnu luku godišnje prođe oko 130 tisuća vozila, a čak 90 posto tog prometa prolazi gradskim ulicama. Nova cesta otvorila bi prostor za izgradnju obilaznice i značajno rasteretila gradski promet, osobito tijekom turističke sezone.

Trasa Ravča – Drvenik godinama se spominje kao strateški infrastrukturni zahvat za jug Splitsko-dalmatinske županije, a najava da bi projekt mogao biti spreman za realizaciju do 2028. ponovno ga stavlja u središte regionalnih razvojnih planova.