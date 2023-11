Tuga zbog smrti oca dvoje djece: "Svi smo u šoku, ne možemo doći sebi"

U teškoj prometnoj nesreći, koja se dogodila oko 6.15 sati kod Privlake, poginuo je Goran Šarić (40). Nesreća se dogodila kada je ministar Mario Banožić, koji je kasnije razriješen dužnosti, pretjecao teretno vozilo pa udario u Šarićev kombi koji se kretao u suprotnom smjeru. Obitelj i prijatelji preminulog 40-godišnjaka potreseni su, a o njemu svi imaju samo riječi hvale.

"Znam ga već dugo godina i vrlo često smo se družili jer su nas povezivali zajednički prijatelji, a kako je on uvijek volio velika druženja i ekipu, često smo se nalazili na kućnim druženjima", ispričao je za 24sata Šarićev prijatelj. Šarić je iz Privlake, gdje mu živi majka, a s obitelji je živio u Vinkovcima. Iza njega su ostale supruga i dvije kćeri osnovnoškolskog uzrasta.

"Ne znam što bih vam rekla, svi smo u šoku, ne možemo doći sebi. Valjda se to moralo dogoditi, valjda mu je bilo suđeno tako", ispričala je kroz suze članica Šarićeve obitelji.

Obitelj Šarić posjetio je gradonačelnik i Vinkovaca Ivan Bosančić

" Predsjednik Vlade Andrej Plenković sve je objasnio, poduzeo je i određene korake i sada nam jedino preostaje biti na raspolaganju obitelji Šarić, pomoći koliko god je moguće. Ovakve nesreće s najgorim posljedicama moraju nam svima biti veliko upozorenje. Ljudski život nema cijenu i u svakoj prilici to prvo moramo imati na umu", istaknuo je.

Potreseni su i susjedi Marija Banožića koji kažu kako s njim imaju dobrosusjedske odnose.

"Žao mi je obitelji poginulog, ali i ministra koji mora nekoga nositi na duši", "Vidim ga više preko ekrana nego ovako u susjedstvu, ali uvijek pozdravi", komentirale su za 24sata susjede iz zgrada pored Banožićeve.

Prema informacijama koje je ranije danas iznijela Biljana Luburić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, Banožić je automobilom zaobilazio teretno vozilo te udario u kombi koji se kretao iz suprotnog smjera, u kojem je bio 40-godišnjak.

"Prema do sada utvrđenom, vozač osobnog automobila, 44-godišnjak, upravljajući osobnom automobilom započeo je pretjecanje teretnog vozila koje se kretalo ispred njega u istom smjeru, prethodno ne provjerivši da to može učiniti na siguran način imajući u vidu uvjete na cesti i vremenske prilike. U tom trenutku došlo je do udara u kombi vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera", kazala je Luburić, prenosi Večernji list.