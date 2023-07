TUGA U GLUMAČKOM SVIJETU Preminuo legendarni hrvatski glumac i pjevač: "Otišao je u legendu vječnosti"

Iz zagrebačkog kazališta Komedija potvrdili su tužnu vijest: umro je Branko Blaće, prvak tog kazališta, nezaboravni Matija Gubec iz prve hrvatske rock opere, čovjek čiji će glas pamtiti svi koji su ga ikada imali prilike čuti.

Iz gornjogradskog kazalište su poručili:

"Otišao je u legendu vječnosti legendarni Gubec-beg hrvatskog kazališta. Branko Blaće, naš Bleki, godinama se stoički, uz pomoć supruge Vesne i kćeri Lane, nosio s teškom bolešću. Rođen u Zagrebu, 1949. godine, stupio je na kazališnu scenu u vrijeme kada je kazalište Komedija promoviralo prve hrvatske rock-opere i neke od svojih najpopularnijih i najviše izvođenih predstava, Gubec-bega i Gričku vješticu, te druge mjuzikle.

Karijeru je počeo u grupama Sjene i Grešnici. Nastupao je na omladinskom festivalu Subotica ‘67. i na Zagrebfestu. Tijekom pjevačkog školovanja pjevao je i klasični repertoar, od Handela, preko Schuberta i Schumanna do Brahmsa. Pjevač i glumac snažne osobnosti i markantne, muževne scenske pojave odmah se vinuo u zvjezdane visine na praizvedbi Gubec-bega Krajača, Metikoša i Prohaske, u režiji Vlade Štefančića, 5. ožujka 1974., predstavi koju su u Koncertnoj dvorani Valtroslava Lisinskog i na brojnim gostovanjima vidjele tisuće i tisuće gledatelja. U Komediji je u radni odnos stupio 1. travnja 1978. i ostao do mirovine, 31. prosinca 2008.

U Gričkoj vještici igra Sinišu, u pop-operi Ho-ruk Slobodana, u mjuziklu Crveni otok Aleksandra Pavloviča. U mjuziklu Jadnici, 1982., u njegovoj prvoj verziji prije nego što je postao svjetski hit, ostvario je nadasve dojmljivog Javerta. Na praizvedbi glazbenog komada Tata, udajem se za Crnca ostvaruje ulogu Johnyja, u Operi za tri pare Macheatha te još dvije antologijske uloge u rock-operama, Ulrika Celjskog u Crnoj kraljici i Caiaphasa u Jesusu Christu Superstaru. Antologijskom Gupcu, s kojim ga poistovjećuje najšira publika, vraća se 2004., u režiji Igora Mešina i Damira Lončara. Njegov vrlo lijep, snažan bas-baritonski glas mnogi su htjeli usmjeriti prema operi no on je, spoznajući koliko mu je glas mikrofoničan, razvijao glazbeničku svestranost na estradi i festivalima zabavne glazbe. Često je pjevao i snimao duete s Nadom Rocco i Ditkom Haberl, ali i s opernom primadonom Boženom Ruk-Fočić. Na albumu Zagrli me nježno autor je glazbe nekih od pjesama.

Uz kazališnu karijeru, Branko Blaće svoju je glumačku nadarenost iskazivao u filmovima, pretežno trilerima u američkoj koprodukciji. Dospio je i do opere, tumačeći glumački dio naslovne uloge Ere s onoga svijeta Jakova Gotovca u sjajnoj televizijskoj ekranizaciji Danijela Marušića. Bogato i svestrano iskustvo rado je dijelio u pedagoškim radom s mladim glumcima i pjevačima zainteresiranim za mjuzikle. Tumačio im je specifičnosti tehničke i interpretativne strane pjevanja u mjuziklu.

Večernji doznaje i da će posljednji ispraćaj biti u krugu obitelji.