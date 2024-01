TUGA U GLAZBENOM SVIJETU Preminuo poznati pjevač, bio je umješan u jedan od najvećih skandala

Preminuo je Frank Farian, njemački pjevač i producent koji je sedamdesetih godina osnovao grupu Boney M, javlja Daily Mail. Imao je 82 godine.

Umro je u svom domu u Miamiju. Prije dvije godine otkrio je za njemačke medije da je zbog problema sa srcem završio na operaciji.

Farian se proslavio pjesmama poput Rasputin i Daddy Cool. Tijekom karijere bio je umiješan u jedan od najvećih skandala u povijesti pop glazbe. Naime, osnovao je grupu Milli Vanilli, čiji je album Girl You Know It's True prije više od 30 godina bio ogromni hit.

Frank je snimio album, ali je smatrao kako pjevači koji su otpjevali sve pjesme na ploči nisu dovoljno atraktivni da se pojave u javnosti, pa je za tu ulogu odlučio zaposliti dva zgodna dečka - no oni nisu bili pjevači, već manekeni. U nastupima su koristili playbackove, no ubrzo je sve otkriveno - i to kada su Milli Vanilli osvojili Grammy za najbolje nove izvođače.

Na dodjeli nagrade je tijekom izvedbe pjesme playback počeo preskakati i neprestano ponavljati jednu te istu frazu. Ubrzo su mediji otkrili o čemu je riječ. Međutim, nakon nekoliko godina Farian je i dalje producirao glazbu i radio s glazbenicima. "Nikad nisam mislio da ću uspjeti. Nije tako izgledalo na početku", rekao je jednom prilikom za strane medije, piše Index.